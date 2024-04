Alejandro Satragni: “Estoy emocionado con las palabras de cada uno de ustedes, son muy generosos con nosotros. La vigilia tiene el espíritu fundamental de no olvidarnos de quienes dieron la vida por la patria y la llama que prendemos en el paredón simboliza la fuerza que ellos están teniendo para que en algún momento el Estado pueda lograr por lo menos un dialogo con Inglaterra por nuestra soberanía”.

Hizo alusión a los 74 días que estuvieron en la isla “logrando que nuestra bandera flamee. Recuerdo cuando llegué y cuando me fui. Algo de mí quedó allá; yo no volví completo, ninguno volvió completo”. Y recordó su vuelta a Malvinas en el 2019: “Fui a buscarme a mí a los 20 años, me hizo muy bien estar”.