Daniel Cappelletti manifestó “Es necesario que el Radicalismo vuelva a ser protagonista, tenemos dirigentes con experiencia”, y agregó que existe la voluntad de trabajar para que haya un candidato a gobernador radical en 2023.

En ese momento muchos deben haber pensado en el distanciamiento que se nota con algunos intendentes del Pro, que también se puso de manifiesto con la propuesta del Gobernador sobre el plan “Escuelas a la Obra”

Uno de los temas de la reunión fue el de seguridad. Con anticipación se venía mencionando como uno de los más relevantes para analizar, teniendo en cuenta que los intendentes del Radicalismo quieren resolver el pedido del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que les pidió tener una posición conjunta en cuanto a las diferentes policías existentes en los municipios.

Sin embargo, los intendentes de la UCR acordaron esperar la propuesta y el plan del ministro, que pasaría por unificar las fuerzas bajo el mando de la autoridad provincial.

También se debatió el convenio marco del programa “Escuelas a la obra”, que varios firmaron (algunos del PRO no lo hicieron) para asegurar el inicio de clases el próximo 2 de marzo. Obras públicas fue otra de las áreas alcanzadas por el debate en el encuentro.

El enfoque político, también estuvo en la agenda del día

Dentro del marco político no faltó el tratamiento sobre cuál es y debe ser el protagonismo del radicalismo dentro de Cambiemos, asegurando que debe tener mayor injerencia, incluso con un candidato Radical a gobernador para 2023.

El titular del Foro, Miguel Fernández, Intendente de Trenque Lauquen aseguró que “el Radicalismo se tiene que parar distinto, es decir, levantar el perfil y marcar la agenda. Y no depender de otros”, en clara referencia al PRO, pero continuando dentro del espacio Juntos por el Cambio.

Y agregó que “la UCR debe comenzar a diagramar un plan de Gobierno con equipos técnicos y convocando a comités, dirigentes, legisladores, intendentes y funcionarios para darle curso al futuro político”.

El próximo Foro quedó programado para llevarse a cabo en General Belgrano a finales del mes de marzo.

Cappelletti y sus declaraciones a CódigoBAIRES

El intendente de Brandsen y anfitrión del cónclave, Daniel Cappelletti, contó en detalle los ejes de la discusión. Deuda de la Provincia con municipios, Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura (Fomci), coparticipación y rol del partido dentro de Cambiemos fueron los temas de agenda.

El Fomci fue aprobado con la Ley de Emergencias días después de que asumió Axel Kicillof pero, según Cappelletti, “todavía no se ejecutó absolutamente nada”. “Hemos presentado proyectos a la ministra Teresa García, pero no se bajó un solo recurso para los municipios”, dijo, en diálogo con CódigoBAIRES.

Justamente, el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, minimizó la importancia del Fomci, que contempla 2.000 millones de pesos para obras, y el jefe comunal lo contradijo. “Presenté proyectos pero no han bajado recursos. El viernes me reúno con él para inaugurar una obra. Me parece que faltan recursos y la Provincia debería respetar el compromiso”, “No queremos ser un palo en la rueda, pero queremos que se nos escuche”, señaló Cappelletti.

Hablando de palos en la rueda

Los intendentes del PRO no firmaron el convenio “Escuelas a la Obra”, que contempla la refacción de más de 750 escuelas en la provincia, pero los radicales sí lo rubricaron. Pese a que eso no genera demasiados ruidos internos en Cambiemos, los boina blanca hacen saber sus diferencias.

“Nosotros actuamos como Foro de Intendentes. No entendemos por qué el PRO no ha firmado, pero quizás tienen miradas diferentes. El tema en la reunión sobrevoló, pero no tengo respuestas para ellos”, dijo Cappelletti.

Y agregó: “Habría que preguntarle al PRO cuál es la razón, porque el convenio es el mismo que teníamos con (María Eugenia) Vidal y nos habilita a que los municipios tengamos recursos para infraestructura escolar”.

Para 2023 falta mucho

Pero el Foro de Intendentes cree de manera taxativa que el radicalismo debe tener candidatos a gobernador y presidente propios. “Trabajamos para eso, el PRO lo sabe y estamos de igual a igual”. “Tenemos vasta experiencia para gobernar la provincia de Buenos Aires y hombres y mujeres preparados”, dijo el intendente de Brandsen.

“Lo dirá la comunidad, pero todavía no trabajamos para un candidato”, dijo sobre las disidencias y las aspiraciones a gobernador que plantea el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, quien ya comenzó a armar su estructura de cara a 2023.

El Coeficiente Único de Distribución (CUD) o la famosa coparticipación

Dejó descontento a Cappelletti porque, antes de hacerlo público, cree que se debería haber consultado con cada uno de los jefes comunales. “Volví a perder casi medio punto de coparticipación”, reprochó. Sucede que, en 2020, ese coeficiente es de 0,17433% para Brandsen, y en 2019 había sido de 0,18241%, lo que implica una reducción de 0,00808 puntos porcentuales.

“Vamos a hacer la presentación que corresponde ante el Ministerio de Hacienda para recuperar lo que nos corresponde. Calculo que esto es por la nueva política de Salud”, intuyó el jefe comunal, en diálogo con este medio, y concluyó: “Usamos más de 100 millones de pesos para financiar un hospital de baja complejidad, pero que es muy importante”.

Comunidad InfoBrandsen

info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Calificá esta Publicación. Please wait...