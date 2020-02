Un joven valor en el Azteca

La semana pasada la noticia fue Lorenzo Testi con su viaje a Bolivia para sumarse a las filas del Stormers San Lorenzo de Potosí, y esta semana el que se va es Laureano Antonini, central con pasado en las infantiles de Atlético y Progreso, quien se sumará a las inferiores ni más ni menos que del América de México, uno de los grandes del continente.

Laureano, de 18 años, arrancó las infantiles, como decíamos, en Atlético y Progreso, y luego de algunos años, su buen nivel lo llevó hasta Banfield, en 2016, en donde tuvo “una muy buena experiencia”, según contó a TRIBUNA, horas antes de partir a vivir la experiencia deportiva más importante de su vida.

Las gestiones, que comenzaron a fines del año pasado, llegaron por medio de un preparador físico de las inferiores de Los Andes, cuyo hijo, compañero de equipo de Lautaro, está representado por un manager que generó un contacto entre el América y Los Andes, mediante el cual varios jugadores de la quinta división del Milrrayitas de Lomas; “él era preparador físico de la séptima división y en los viajes que hacíamos de vuelta para Brandsen pegamos onda y surgió esta posibilidad, que desde que me la dijo no dudé en aceptarla. La verdad que al principio estaba nervioso porque no sabía qué me podía suceder, pero ahora que el viaje está por salir ya estoy ansioso por llegar a México porque lo bueno, además, es que no voy a estar solo”, dijo.

Laureano, cuyo desembarco en México es inminente viajará, en primera medida, acompañado por su padre, Gustavo, quien se quedará unos días allá, “en un hotel que le consiguió el representante”, manifestó.

El joven central, ex alumno del Instituto Santa Rita, recuerda con gratitud su paso por Atlético y Progreso, club al cual regresó tras su paso por Banfield, y sobre todo la ayuda que tuvo de parte de Carlos López en su paso por Los Andes; “me integró desde que llegué e hizo las cosas mucho más fáciles”.

EL CLUB

El Club de Fútbol América es uno de los equipos más importantes de la Primera Divisón del futbol mexicano. Fundado el 12 de octubre de 1916, disputa sus partidos como local en el emblemático y recordado por todos los futboleros argentinos Estadio Azteca y sus colores tradicionales son el amarillo y el azul.

Es la institución con el mayor número de campeonatos en todo tipo de competencias oficiales entre los clubes del fútbol mexicano, sumando un total de 40 (30 nacionales y 10 internacionales).

Por todo esto, no es menor el desembarco de Lautaro, de imponentes 1,88 metros a una institución de estas características; “la verdad que al haber quedado libre de Los Andes no me imaginaba esta oportunidad”. Llegaría a integrar, en principio, el equipo de cuarta división, “por lo que el contrato que me hacen, una vez que pase la revisación médica, es el de jugador juvenil, pero tengo esperanzas en seguir creciendo en el club”, afirmó, expectante.

Si bien su padre se alojará en un hotel, Lautaro lo hará en la pensión del América, de la cual sabe poco pero de la que espera mucho, más sabiendo que estará con varios de sus compañeros en Los Andes.

Otro de los alicientes que tiene Laureano es el apoyo desde el día 1 de su familia; “la verdad que siempre me acompañaron en todo lo que tuvo que ver con este proyecto porque saben que mi deseo es triunfar en el fútbol, que es lo que siempre quise”, destacó Lauri, que también jugó al rugby y al hockey, entre otros deportes, aunque sin dejar nunca la redonda de lado.

Todavía no sabe qué día salen para México “porque a uno de los chicos les faltan los papeles y quieren que salgamos todos juntos por pedido del club; de todas formas, creo que para la semana que viene ya estaré allá”, dijo, ansioso y con la cabeza ya puesta en su nuevo desafío.

Si bien hace rato que no entrena de manera oficial, “por suerte me pude mantener corriendo y entrenando con mi prima -N de la R: Geraldine Daguerre- y jugando cada semana partidos con mis amigos así no llego tan duro. De todas formas, apenas llego a México arranco la pretemporada con trabajos de doble turno, para terminar de ponerme a punto en lo físico”, finalizó, con la cabeza puesta definitivamente en su nuevo reto.

