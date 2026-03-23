Una experiencia tan desafiante como inspiradora tiene como protagonista a un sacerdote vinculado a Domselaar, quien a sus 80 años logró cruzar la Cordillera de los Andes a caballo, en una travesía cargada de historia y significado.

Según publicó el portal Nota al Pie, el padre Horacio Fasce, párroco de la capilla Santa Clara de Asís, formó parte de una expedición que recreó el histórico cruce del Ejército de los Andes, liderado por el general José de San Martín.

El padre Horacio Fasce participó de una travesía a caballo por la Cordillera de los Andes, recreando el histórico cruce sanmartiniano junto a un grupo de expedicionarios.



La travesía se realizó a través del tradicional Paso de los Patos, un recorrido de alta montaña que demandó varios días de exigencia física y resistencia. A pesar de las condiciones propias del terreno y la altura, Fasce completó el desafío junto a un grupo de expedicionarios que compartían el objetivo de revivir uno de los hitos más importantes de la historia argentina.

La experiencia no solo implicó un reto personal, sino también un profundo significado simbólico, combinando fe, esfuerzo y compromiso con la memoria histórica.

El viaje tuvo su cierre en Chile, donde los participantes formaron parte de actividades conmemorativas vinculadas al Bicentenario del cruce, en un contexto cargado de emoción y reconocimiento a la gesta sanmartiniana.

Celebración en la capilla Santa Clara de Asís, donde participan vecinos de Domselaar y familias de barrios cerrados Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico.



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