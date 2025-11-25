La inscripción para ingresantes 2026 tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de diciembre, entre las 13:30 y las 20:00.

Los próximos estudiantes del primer año deberán llevar consigo la siguiente documentación:

  • Planilla de Inscripción Secundaria (completar y firmar únicamente con tinta azul).
  • AIC EEST N° 1. 2026.
  • Autorización uso de imagen y retiro.
  • Fotocopia DNI padre/madre/tutor.
  • Fotocopia DNI estudiante (2 copias).
  • Fotocopia partida de nacimiento del estudiante.
  • Fotocopia de vacunas completas.
  • Constancia ORIGINAL de 6° año aprobado.
  • Folio oficio.
  • Colaboración de Cooperadora.

Quienes tengan consultas al respecto deberán acercarse a la institución, ubicada en calle 119 e/ 11 y 12, o deberá llamar al (02223)44-2591.

