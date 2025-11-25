La inscripción para ingresantes 2026 tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de diciembre, entre las 13:30 y las 20:00.
Los próximos estudiantes del primer año deberán llevar consigo la siguiente documentación:
- Planilla de Inscripción Secundaria (completar y firmar únicamente con tinta azul).
- AIC EEST N° 1. 2026.
- Autorización uso de imagen y retiro.
- Fotocopia DNI padre/madre/tutor.
- Fotocopia DNI estudiante (2 copias).
- Fotocopia partida de nacimiento del estudiante.
- Fotocopia de vacunas completas.
- Constancia ORIGINAL de 6° año aprobado.
- Folio oficio.
- Colaboración de Cooperadora.
Quienes tengan consultas al respecto deberán acercarse a la institución, ubicada en calle 119 e/ 11 y 12, o deberá llamar al (02223)44-2591.
