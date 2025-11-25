Este sábado a las 18:00 la estación de servicio AXION energy de Domselaar será escenario de una sesión musical abierta al público y gratuita para toda la comunidad. La misma contará con la participación de Kike Teruel, quien ofrecerá una guitarreada en vivo con clásicos del folklore argentino, junto con la conducción de Carla Conte.



La iniciativa se enmarca en la estrategia de AXION energy por ofrecer experiencias deentretenimiento y disfrute que trascienden la carga de combustible, reafirmando sucompromiso por transformar las estaciones en espacios de encuentro y confort. El evento se realizará en la estación ubicada en San Martín y RP 210, Domselaar, BuenosAires, y contará con la participación de clientes, vecinos de la zona e invitados de ON, la plataforma de beneficios y descuentos de AXION energy que ya reúne a más de dosmillones de usuarios en todo el país.

“Propuestas como esta nos permiten conectar con nuestros consumidores, porque creemosen el poder de las ideas que inspiran y que transforman la experiencia en las estaciones deservicio. Nuestro objetivo es continuar generando espacios únicos y personalizados para

quienes nos eligen todos los días” expresó, Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de Marketingde AXION energy.



La propuesta también refuerza el posicionamiento de ON, la plataforma de beneficios deAXION energy, que combina descuentos, experiencias y alianzas estratégicas con marcasdel entretenimiento, turismo y gastronomía. Desde su lanzamiento, ON viene ampliando su alcance con acciones que acercan a los usuarios experiencias reales y personalizadas,tanto dentro como fuera de las estaciones. Con esta iniciativa, AXION energy vuelve a mostrar cómo la innovación y la cercaníapueden redefinir la experiencia del cliente en la industria energética, sumando valor más allá del servicio tradicional.

