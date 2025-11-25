80 familias de San Vicente dieron un paso decisivo hacia la casa propia.

En una nueva jornada de firma de escrituras en el Palacio Municipal, 45 familias iniciaron su regularización dominial y 35 del Barrio Papa Francisco firmaron sus escrituras a título perfecto.

Nicolás Mantegazza encabezó la firma de escrituras que permitirá que 45 familias de distintos barrios de San Vicente avancen en la regularización dominial de sus viviendas, dando un paso decisivo hacia la seguridad jurídica y el sueño de la casa propia.

Además, se avanzó especialmente con la toma de firmas de los lotes del Barrio Papa Francisco, un desarrollo urbanístico que continúa creciendo y consolidándose. 35 familias de este barrio, que ya realizaron la cancelación total de sus lotes, firmaron sus escrituras a título perfecto —es decir, sin hipoteca—, garantizando así estabilidad y seguridad jurídica.

Como parte de su mensaje a las familias presentes, el intendente sanvicentino subrayó la magnitud del desarrollo que impulsa el Municipio: “Este es el proyecto más grande que tiene toda la provincia de Buenos Aires y el segundo en la Argentina de proyecto público de loteo, con 40 hectáreas en San Vicente, superado únicamente por otra provincia con 45 hectáreas”.

Para contextualizar el proceso y el trabajo que permitió llegar a este punto, Daniela Lasalle explicó el origen del proyecto y el desafío inicial asumido por la gestión señalando que “hace unos años, cuando nuestro intendente nos convoca y dice que tendremos un desafío, que era ir más allá de lo que se hacía en los municipios —como brindar servicios básicos, alumbrado o limpieza de calles—, nos planteó la necesidad de involucrarnos en las necesidades de los vecinos de San Vicente, porque la población estaba creciendo y había que dar oportunidades habitacionales”.

Luego, la Jefa de Gabinete profundizó sobre el desarrollo concreto del barrio y cómo marcó un antes y un después en la planificación territorial del distrito al argumentar que “este proyecto fue la piedra fundamental, ya que luego vinieron otros proyectos habitacionales, como el barrio Juan Pablo II, San José, Villa Coll, las viviendas del Mirini y las casas de Empalme. Para nosotros, es como nuestro primer hijo, porque fue el punto de partida que abrió camino a todo lo que vino después”.

