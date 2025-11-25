El municipio difundió cifras locales que exponen la urgencia de la problemática y lanzó una campaña de concientización que pone el foco en la realidad local. Dónde acudir ante una situación de esta índole.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que invita a visibilizar las múltiples formas de violencia que aún persisten en la sociedad. Este día recuerda la importancia de fortalecer políticas integrales que brinden acompañamiento y protección a quienes atraviesan situaciones de vulneración.

La fecha se conmemora en honor a las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, tres activistas dominicanas asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo. Su lucha y su muerte se transformaron en un símbolo mundial contra la violencia de género, dando origen a una fecha que recuerda la necesidad urgente de proteger los derechos de las mujeres y erradicar todas las formas de violencia.

Por ello la Municipalidad a través de la Dirección de Políticas de Género, lanzó una campaña de concientización que pone el foco en la realidad local, acompañando los datos con un «recursero» integral para el acceso a la justicia y asistencia.

Los datos difundidos por la gestión municipal revelan un escenario preocupante en el Distrito. Según el relevamiento oficial, entre enero y noviembre de este año se contabilizan 625 casos activos en Brandsen.

La estadística se agrava al analizar la tipología de los delitos a nivel país: el 80% de las denuncias recibidas son por violencia de género. Estas cifras se enmarcan en un contexto nacional crítico, donde las estadísticas indican que en Argentina se produce un femicidio cada 35 horas, subrayando la necesidad de políticas públicas activas y herramientas de protección eficaces.

DÓNDE PEDIR AYUDA EN BRANDSEN

Como parte de la campaña, el municipio ha unificado y difundido todos los canales de atención disponibles, tanto para emergencias como para asesoramiento y contención, abarcando áreas de género, niñez y salud. A continuación, se detallan los contactos y direcciones para la comunidad:

Asesoramiento y Denuncias por Violencia de Género

Línea 144: Asesoramiento, contención y derivación (Gratuita, nacional y 24 hs).

Asesoramiento, contención y derivación (Gratuita, nacional y 24 hs). Dirección de Políticas de Género: Atención las 24 hs en Calle Los Indios y Ramírez. Teléfono local: 2223-437289 (Recibe llamadas y WhatsApp).

Atención las 24 hs en Calle Los Indios y Ramírez. Teléfono local: 2223-437289 (Recibe llamadas y WhatsApp). Comisaría de la Mujer: Blvd. Sáenz Peña 817. Tel: 2223-442611 (Atención 24 hs).

Blvd. Sáenz Peña 817. Tel: 2223-442611 (Atención 24 hs). Emergencias: Línea 911.

Justicia y Seguridad

Juzgado de Paz Brandsen: Calle Rivadavia 430. Tel: 2223-442149.

Calle Rivadavia 430. Tel: 2223-442149. Jefatura de Policía Comunal: Blvd. Sáenz Peña 720. Tel: 2223-443661.

Niñez y Adolescencia

Línea 102: Atención gratuita para escucha activa y orientación ante vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Atención gratuita para escucha activa y orientación ante vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Dirección de Niñez y Adolescencia: Calle Los Indios y Ramírez. Teléfonos: 2223-437844 (8:00 a 14:00 hs) y guardia 24 hs al 2223-675316.

Salud y Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social: Calle Pueyrredón N° 567. Tel: 2223-420377 (Atención 24 hs).

Calle Pueyrredón N° 567. Tel: 2223-420377 (Atención 24 hs). Hospital Francisco Caram: Calle 25 y Ruta 29. Tel: 2223-439800.

Calle 25 y Ruta 29. Tel: 2223-439800. Ambulancia/SAME: Línea 107.

El gobierno local insta a la población a utilizar estos recursos y a «deslizar y acceder a toda la información disponible» para combatir este flagelo social, recordando que la prevención y la denuncia son herramientas clave para erradicar la violencia.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp