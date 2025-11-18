El miércoles 19 y jueves 20 de noviembre tendrá lugar el operativo móvil para hacer o renovar el DNI en el momento.

El trámite de podrá realizar sin turno, se atenderá por orden de llegad y se podrán realizar varios trámites (DNI nuevo, renovación,actualización y cambios de domicilio).

El miércoles tendrá lugar en plaza Brandsen, ubicada frente a la Municipalidad entre las 09:00 y las 15:00.

En cambio, el jueves se realizará en Jeppener en Predio La Tranquera, también entre las 09:00 y las 15:00.

