El presidente de la Cámara de Comercio se refirió al comunicado emitido por la entidad la semana anterior por la falta de respuesta de la Comuna y exige definiciones “para que el pueblo vaya para adelante”.

“No es enojo. Es para que un pueblo vaya para adelante, tiene que haber una línea de acción clara”, expresó López.

El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Manuel López, habló en Grassi.com (Estación Radio) para explicar el motivo del comunicado público difundido días atrás, en el que la entidad dio a conocer una serie de propuestas que fueron presentadas al Municipio durante las últimas dos gestiones sin obtener los resultados esperados.

“Nos sugirieron que este tipo de propuestas las hiciéramos públicas y nos pareció una buena idea. Por eso lo hicimos ahora”, contó López sobre el origen del comunicado. La Cámara busca abrir el debate y poner en agenda temas que consideran fundamentales para el desarrollo económico del Distrito.

A lo largo del diálogo, López fue contundente: “Hemos conseguido poco”, afirmó al referirse a los avances obtenidos tras presentar sus iniciativas al Ejecutivo y al Legislativo local. Y explicó el espíritu del comunicado: “No es enojo. Es que para generar arraigo, trabajo de calidad y un pueblo que vaya para adelante, tiene que haber una línea de acción clara. Queremos que esto se discuta y se avance”.

Uno de los temas centrales es la tasa de Seguridad e Higiene, donde la Cámara insiste en aplicar un criterio opuesto al que históricamente ha utilizado el Municipio: bajar la tasa para mejorar la cobrabilidad.

“Siempre se intentó lo mismo: subir las tasas. Y la respuesta siempre fue la misma: baja la cobrabilidad. Nosotros proponemos probar lo contrario. Si bajás la tasa, quizás aumente la cobrabilidad y la recaudación total termine creciendo. Es la lógica básica del comercio: bajar los precios para aumentar la rotación”.

No obstante, señaló que, aunque se consiguió algún avance parcial en este punto, “la implementación es mínima y la idea de fondo todavía no se pone en práctica”.

“LAS EXIGENCIAS PARA UN COMERCIO SON MUY GRANDES”

López reconoció que el Municipio avanzó en flexibilizar algunos trámites, pero dejó claro que aún falta mucho: “Habilitar un comercio común puede ser tremendamente complejo. No estoy hablando de una clínica, hablo de una peluquería o un kiosco. Las exigencias son muy grandes para alguien que recién empieza y todavía no generó ingresos”.

Contó que la Cámara creó una “ventanilla de habilitaciones” para asesorar a comerciantes, pero aun así la burocracia genera demoras, costos y desaliento: “Hay habilitaciones provisorias y eso se mejoró. Pero seguimos creyendo que debería ser más fácil. La inversión inicial ya es alta y la traba administrativa no ayuda”.

“EL VÍNCULO ENTRE LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA ESTÁ ROTO”

Durante la entrevista, surgió un análisis sobre la situación actual del pago de tasas, en un contexto donde el Municipio declaró emergencia económica y lanzó una nueva moratoria.

López fue categórico: “La gente no está pagando ni siquiera con moratoria porque el vínculo entre la sociedad y la política está roto. Alguien lo dijo en una reunión con concejales y me pareció una frase acertada. Hasta que no se den cuenta de eso, no van a poder proponer nada que la gente acompañe”.

También observó que las tasas municipales en Brandsen incluyen intereses y multas simultáneamente, algo que considera incorrecto: “Una tasa debería tener o intereses o multas, no las dos cosas”.

TRES EMPRESAS QUE QUISIERON RADICARSE Y NO PUDIERON

Uno de los datos más relevantes que surgió en la charla es que, según López, Brandsen perdió al menos tres o cuatro oportunidades de radicación industrial en los últimos años por falta de infraestructura o energía.

“En pandemia atendí a dos empresas interesadas. No pudieron instalarse. Y este año hubo otra que terminó radicándose en otro distrito. En un caso fue por falta de energía, en otros por no haber espacio industrial”.

La Cámara insiste en la necesidad de nuevas zonas de radicación industrial, un tema que integró comisiones con el Municipio pero que, según indicó, no pasó de las discusiones: “Es indispensable tener un espacio industrial planificado. No podemos seguir perdiendo oportunidades”.

Por otra parte, López también destacó la importancia estratégica de la Escuela Técnica Nº1, señalando que se trata de una institución modelo y que la Cámara propuso formalmente un esquema de articulación para potenciar la formación técnica y el empleo loca:

“Está entre las más importantes de la provincia. Los chicos ganan premios todo el tiempo, aun sin apoyo. Tenemos un potencial enorme ahí que no estamos aprovechando. El vínculo con las industrias locales debería ser más fuerte”.

PROPUESTA DE CREAR UNA FESTIVIDAD PROVINCIAL

En el comunicado, la Cámara propone crear una fiesta anual de relevancia provincial e incluso nacional. En un momento donde muchos vecinos cuestionan los gastos en eventos municipales, se le consultó al entrevistado si no generaría rechazo.

López aclaró: “No estamos hablando de hacer una fiesta todos los fines de semana. Hablamos de un evento grande, planificado, incluido en el calendario provincial de fiestas. Algo que traiga gente, consumo, movimiento y que se coordine con el comercio, la gastronomía y la hotelería local”.

A título personal, mencionó los históricos corsos: “Hay libros que señalan a los carnavales de Brandsen como unos de los más importantes de la provincia. En el inconsciente colectivo quedó esa imagen. Podría ser la fiesta ideal, pero es solo un ejemplo”.

“BRANDSEN SE ENCIENDE”

Juan Manuel explicó el concepto de centros comerciales a cielo abierto, una iniciativa impulsada por CAME: “No es inventar nada. Es coordinar horarios, mejorar la iluminación, embellecer las calles, organizar promociones en conjunto. Es un programa pensado para que la gente consuma en su propia localidad”.

Ejemplificó con la campaña que la Cámara lanzó esta semana: “Con ‘Brandsen se Enciende’ proponemos que haya música, locales sacando mercadería a la calle, guirnaldas, iluminación. Así se empieza, tratando de embellecer y activar el movimiento comercial”.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp