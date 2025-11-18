Hasta el 25 de noviembre sigue la convocatoria de Mi Primera Colmena

El martes de la próxima semana será el último día de este programa a través del cual se brinda ayuda a distintos productores apícolas.

Esta iniciativa busca colaborar e incentivar a los trabajadores acercándoles núcleos de abejas, insumos y asistencia ténica para que puedan seguir formándose dentro de su profesión o iniciar en ella de manera individual o colectiva. Por otro lado, podrán contar con el acompañamiento de distintos productores u organizaciones que se especializan en el tema.

Quienes se inscriban recibirán una serie de capacitaciones sobre biología y colmena, instalación del colmenar, revisación otoñal, enfermedades y enemigos naturales de las abejas, revisación primaveral, cosecha y extracción de la miel y legislación apícola. Una vez finalizado el Curso de Iniciación Apícola, se hará la entrega de material del Apiario Bover que consiste en núcleos de cuatro cuadros.

Quienes quieran consultar pueden hacerlo enviando un mail a dapicola@mda.gba.gob.ar

Por otro lado, quienes quieran inscribirse y ser parte pueden hacerlo haciendo click acá.

