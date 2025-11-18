Las escuelas de nuestra ciudad no abrirán las puertas el 19 de noviembre ya que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional en rechazo a la reforma laboral.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, vinculó la iniciativa oficial con el reciente entendimiento entre Argentina y Estados Unidos. Según afirmó, “la reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”.

Aguiar aseguró que los altos niveles de adhesión anticipados reflejan “una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta”. En ese sentido, cuestionó a quienes piden esperar al recambio legislativo para conocer los detalles del proyecto: “Le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios. Todos sabemos que no habrá ni un solo beneficio para los trabajadores y las PYMES”, señaló.

El dirigente también se refirió al acuerdo comercial anunciado días atrás, calificándolo como “un pacto de entrega” y afirmando que se trata de “un boleto de compraventa” en perjuicio del país. Además, respondió a las críticas de algunos comunicadores que tildaron de “golpistas” las medidas de fuerza. “La ignorancia de quienes nos llaman golpistas preocupa. Ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución”, sostuvo.

ATE confirmó que la jornada de protesta será la primera tras las elecciones de medio término. De acuerdo con Aguiar, “tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente”.

