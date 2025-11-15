Los 4 estudiantes de 5to 5ta ganaron por segunda vez consecutiva en la sección de programación con la creación de un juego cuya idea surgió de un sueño de uno de los integrantes.
Desde Infobrandsen nos comunicamos con uno de los estudiantes, quien nos contó cómo fue el proceso, de qué trata el juego y qué planean a futuro con este proyecto.
El equipo fue conformado por Enzo Benjamín Romero (programador y builder del juego), Francesco Giacosa (arte y diseño 3D), Juan Cruz Meske (arte y diseño 2D, Música y efectos de sonido), y Facundo Roldán (diseño web). Según nos comentaron, el juego es de terror psicológico, habla de la muerte y tiene bucles. «La idea surgió de un sueño que tuve. Me despertaba en mi casa y no estaban ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, y cuando vuelvo a acostarme me veo a mí mismo acostado y yendo a hacer lo que había hecho hace un poquito, que es buscar a mi familia porque no sabía en dónde estaban», comentó Enzo.
Respecto al juego en sí, explicaron que tiene un estilo retro y jugarlo es como si se estuviese viendo una cinta de cassetes VHS vieja. La producción del juego constó de varias tareas que fueron repartidas entre los chicos: Enzo se encargó del juego, Francesco armó el modelo en 3D, Juan Cruz dibujó el monstruo del mismo (la muerte), y Facundo se encargó de crear la página web de los QR y las frases que variaban según el día. Además, la profesora Ivana Freydank también participó con la narración del proyecto.
Respecto al proyecto con el cual ganaron el año anterior, el estudiante explicó: «El año pasado hicimos un juego de terror con otro estilo, había monstruos porque era una especie de survival horror, y a la gente le gustó; ganamos. Nada que ver con lo que hicimos este año, fue muchísimo trabajo y noches en las que siempre pensábamos desde la idea más tonta y le buscábamos la vuelta para convertilo en algo bueno para el proyecto y que a la gente le guste».
Para finalizar, nos dieron detalles y un pequeño adelanto de lo que se viene: «Este año el juego estaba planeado para poder jugarlo con unos lentes de realidad virtual que estábamos haciendo nosotros, pero por temas de tiempo y falta de presupuesto no pudimos llevarlo a cabo. Ya estamos pensando en cómo retomarlo para el año que viene y poder presentarlo«.
🎮 Sumergite en Echoes of Memories
Los estudiantes de 6º 5ª presentan un juego de terror psicológico con estética retro VHS, inspirado en un sueño real y cargado de simbolismos, bucles temporales y un clima inquietante que te atrapa desde el primer minuto.
Recomendado jugar con auriculares y luz baja para una experiencia completa. El proyecto continúa evolucionando… y esta podría ser solo la primera versión.
