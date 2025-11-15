Semanario Tribuna – 15 de noviembre de 2025

La edición Nº3066 ya está disponible en todos los kioscos. ¿Qué dice la tapa?

Se ahogaba y llegó la oficial Marisol Peña y logró salvarle la vida en plena ruta 215

La oficial Marisol Peña -foto-, pasaba de causalidad en su auto por ruta 215 rumbo a Olmos cuando vio a una mujer pidiendo desesperadamente ayuda. Frenó, bajó y ayudó a la madre de la mujer, una señora de 95 años que se estaba ahogando con una pastilla que le había dado su nieta de 9. Pensaron en llamar una ambulancia pero la situación era tan crítica que decidió intervenir y tras unos sacudones logró que la señora volviese a respirar. Fueron momentos de extrema tensión pero que finalmente terminaron de la mejor manera. Marisol ya había salido airosa en otro salvataje. Hace unos años , devolvió un bolso con millones de pesos que un distraído dejó en un McDonald’s, y de alguna manera lo libró de un ahogo seguro a ese olvidadizo. Vale la pena valorar estos gestos. La policía esta tan acostumbrada a pelear contra lo peor que hace bien la aparición de esta servidora diestra y decidida que logró salvar una vida en estos días donde cada vez queda menos lugar para la generosidad.

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL

Látigo Coggi ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Argentino

Merecido reconocimiento a un campeón mundial que fue un ejemplo de superación, dedicación y talento boxístico. El tricampeón mundial ingresó a la distintiva nómina de púgiles destacados junto a su ídolo: Carlos Monzón. En la foto junto a Agustín Monzón, nieto de otro de los grandes del boxeo y quien se encargó de recibir el premio. Un grupo de vecinos quiere homenajear a Juan con una estatua en la Ciudad.

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL:

Levantaron el paro los trabajadores de Granja Tres Arroyos

Se empezaría a regularizar la compleja situación y estaría garantizado el pago del aguinaldo. No es información oficial, sino trascendidos de fuente confiable.

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL:

Proponen la emergencia económica hasta el 31 de diciembre, con fuertes ajustes en gastos

La tratará el lunes el Concejo.

Rebaja en un 15 por ciento los duelos de los funcionarios. No hay horas extras y limitan los vales para cargar combustible; congelan incorporaciones. El Departamento Ejecutivo podrá: reestructurar partidas presupuestarias, renegociar deudas con proveedores y acreedores del Municipio, disponer medidas de contención y eficiencia del gasto, sin afectar la prestación de los servicios básicos. Tanto en el recorte sobre vales de combustible como en la decisión sobre las horas extras, se podrán adoptar algunas excepciones. Más allá de esta grave coyuntura financiera que enfrenta, la Municipalidad durante la vigencia de la emergencia, “garantiza la provisión de servicios esenciales para el normal funcionamiento de la comunidad, en las áreas de salud, seguridad, mantenimiento y limpieza de espacios públicos, educación y desarrollo social”.

Pasó otra Expotec llena de proyectos y con grandes trabajos

Apunta al cambio de rumbo, no al cambio de nombres



Caraballo le pidió a Raitelli que la gestión tenga menos camporismo y más peronismo.

Un texto reproduce diez proyectos presentados y olvidados en los últimos años

Ante la falta de respuesta brindadas a sus propuestas por las dos últimas gestiones municipales, la Cámara detalla la inexplicable muestra de desinterés y desconsideración.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp