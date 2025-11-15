El próximo sábado 15 de noviembre a las 20:30, el Molino Cultural,ubicado en Las Heras N° 634, será escenario de este unipersonal que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, los mandatos heredados y las tensiones entre generaciones.

La obra, con actuación y dramaturgia de Gastón Moggia y dirección de Julián Poncetta, combina elementos de comedia dramática, poesía y terror, construyendo un relato en el que los personajes se narran sin escucharse, se escuchan sin verse y se buscan sin encontrarse.

Entre el humor y la crudeza, la puesta logra satirizar las dinámicas familiares sin perder sensibilidad, ofreciendo al público una experiencia escénica intensa y sorprendente.

Las entradas tienen un valor de $8.000 y quienes quieran asistir deben reservar su lugar enviando un mensaje al (2223)46-0519.

