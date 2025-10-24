El encuentro, reunió a referentes municipales para debatir la reconstrucción y consolidación de la política cultural provincial y planificar los desafíos para los próximos años.

La Municipalidad formó parte del encuentro “Desafíos de Gestión: Políticas culturales bonaerenses para la soberanía nacional”, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires con la presencia de su presidenta, Florencia Saintout

La jornada reunió a referentes de Cultura de los distintos municipios bonaerenses para compartir experiencias de gestión y reflexionar sobre el presente y el futuro de las políticas culturales en la Provincia. En representación de Brandsen concurrió Inés Revil.

Durante el encuentro se presentaron los ejes que marcaron las etapas de reconstrucción (2022-2023) y consolidación (2024-2025) de la política cultural bonaerense, junto con los desafíos 2025-2027, orientados a fortalecer la identidad, la soberanía cultural y la integración regional.

“Se reafirmó el compromiso local con una cultura pública, diversa y solidaria, entendida como un derecho social y una herramienta de transformación colectiva. Porque no es un accesorio ni un lujo: es lo que nos permite reconocernos, organizarnos y construir sentido común”, destacaron desde la Comuna tras el encuentro.

