La edición Nº3063 ya está disponible en todos los kioscos. ¿Qué dice la tapa?

La fiesta de los 150

La gente le puso entusiasta marco a un programa que fue más una celebración que un homenaje. Tuvo música, distinciones, desfiles, espectáculos y menciones. La frutilla muy bien recibida corrió por cuenta de un video que aportó artistas, imágenes y sentimiento genuino, una grata pausa que no fue ni melosa ni altisonante, sino que tuvo la cuota de sencillez, buen gusto y calidez que esta evocación pueblerina merecía.

Los pastizales altos en los pasos a nivel, son verdaderas emboscadas

La Sociedad Rural y el Concejo -cada uno por su lado- hicieron saber del peligro que entraña la existencia de pastizales altos que impiden la buena visión en los paso a nivel. Es un reclamo no sólo razonable sino imprescindible. Y justamente tras darse a conocer la nota elevada por la Rural a Trenes Argentinos y unos días después al tomar estado parlamentario la preocupación del ejecutivo pidiendo por el corte de pasto, un accidente vino a expresar mejor que mil palabras el peligro que entraña cruzar esas vías donde ni una chicharra avisa la llegada de la formación. El accidente fue en el paso a nivel de Teniente Origone y afortunadamente el conductor, cuando advirtió la llegada del tren, logró acelerar -según trascendió- evitando así que el convoy embistiera a la altura de la cabina, aunque lo mismo, tal como lo muestra la foto, volcó y le produjo serias averías. En esta edición damos a conocer las notas enviadas por la Rural y el Municipio.

El domingo se votará otra vez para elegir diputados nacionales

La novedad es el debut de la BUP, Boleta Unica de Papel

¿Caraballo seguirá presidiendo el HCD o la oposición se unirá para reclamar ese lugar clave?

Los números les permiten ilusionarse a ciertos sectores de la oposición -no a todos- de hacer valer su poder real en el recinto y lograr presidir el cuerpo deliberativo. Recordemos que entre la UCR y los libertarios suman ocho bancas, número suficiente para poder aspirar a conducir el Concejo. Aunque por ahora no hay nada firme, todos creen que después de las elecciones, si los resultados los ayudan, quizá pueda avanzar lo que ahora es nada más que una posibilidad informal. Por supuesto que, para poder alcanzar esa meta, antes que nada deberán enfrentar un obstáculo dificultoso: ponerse de acuerdo entre libertarios y radicales, sobre todo teniendo en cuenta que los mileístas locales sacan pecho por haber desplazado aquí del segundo lugar a los radicales. Los números son elocuentes, tan elocuentes como que los radicales tendrán cinco concejales y los libertarios tres. En los dos casos, hay razones de sobra para que uno u otro, llegado el caso, se sienta con derecho a reclamar el sillón que hoy ocupa Caraballo y que lo seguirá ocupando si esa eventual alianza no prospera. Es cierto que para el PJ este desalojo tendría un peso más simbólico que práctico: con Caraballo o el que sea, la oposición será mayoría, así que le espera a Gastón Poncetta una ardua faena negociadora como presidente del bloque. No es algo inédito, ya sucedió que el partido que ganó elecciones de medio tiempo tuvo que aceptar que un opositor ejerza la presidencia del Concejo. Y para eso citan las elecciones de del 2013, que ganó Arias, pero al final Raúl Paz acabó presidiendo el cuerpo deliberativo. También hay quien menciona que en el 2005, con Cacho García como intendente, sucedió lo mismo, el PJ terminó presidiendo el recinto, aunque el escrutinio le dio más votos a los radicales, que no pudieron retener la presidencia del Concejo cuando los votos de los dos peronismos se unieron. En ninguno de los dos casos se ejerció desde allí una oposición sistemática. Incluso, algunos allegados a Raitelli consideran que, si tienen que entregar la presidencia, empezarían a ejercer el rol de víctimas, una situación que les permitiría cargar de culpas, por si las cosas no salen, a una oposición que rechaza todo y encima tiene la presidencia del Concejo.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp