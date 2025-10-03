Hablamos con el cicloturista y creador de “Sin Miedo a la Aventura”, un proyecto que lo lleva a recorrer la Región y a conectar con la «buena gente» en el camino.
Martín Luna, ciclista e influencer de Florencio Varela, pasó por IB Desconectados (Estación Radio) y habló de su página Sin Miedo a la Aventura, donde mostró la recorrida por nuestra Ciudad en el marco de sus travesías de cicloturismo.
Martín contó que su vínculo con Brandsen viene desde hace muchos años. “La conozco desde muy chico, desde que tenía más o menos 11, 12 años que íbamos con mi papá y con mi mamá a los carnavales por el camino rural, y me quedó grabado ese camino. Dije que en algún momento quizás en el futuro iba a volver, pero de otra manera. Y cada vez que vuelvo realmente me siento como en casa porque me gusta muchísimo”.
Su incursión en el cicloturismo comenzó casi de manera casual y en un momento que se encontraba fuera del país: “Yo no era una persona que salía en bicicleta ni cinco cuadras porque me cansaba. Todo arrancó con una bicicleta playera blanca, chiquita, cuando vivía en México”.
Luna agregó que ese fue el disparador: “Ahí empecé a pedalear un poquito más y después, cuando volví, dije que quería recorrer lugares como Brandsen, Alejandro Korn o General Belgrano; así arranqué, sin pensarlo”, relató.
“SON COSAS SENCILLAS QUE LLENAN DE ENERGÍA”
Hoy, Martín utiliza la bicicleta como una forma de terapia personal. “Me gusta mucho porque disfruto de la naturaleza, de recorrer lugares tranquilos, que me llenan de paz y de energía positiva, y sobre todo de la buena gente que me encuentro en el camino”, comentó.
En cuanto a los trayectos, señaló que suele viajar en solitario: “Me gusta más porque voy a mi ritmo, disfruto de la naturaleza, me paro a tomar fotografías, a contemplar un atardecer. Son cosas sencillas que a mí me llenan de energía positiva”. Entre sus próximos destinos figuran Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús, Ranchos, Villanueva, General Belgrano y hasta Luján.
Sobre el costado digital, Luna destacó que nunca se propuso encarar su proyecto pensando en lo económico. “El tema de la monetización va a llegar cuando tenga que ser. No pienso en eso porque estaría creando contenido sin sentido. Lo hago para disfrutar y para transmitir eso a través de las pantallas. Quiero motivar a otras personas a que se animen a dar ese primer paso. No importa la bici que tengan, simplemente que lo hagan”, aseguró.
En sus redes sociales, su crecimiento fue llamativo. “En Instagram no creía que a la gente le gustara lo que compartía, pero explotó: en 30 días llegué a casi 10.000 seguidores. Ahí me di cuenta de que a la gente le gusta lo que muestro, por cómo soy realmente, y sin pensar en monetizar”.
Finalmente, dejó abierta la posibilidad de nuevas visitas a nuestra ciudad: “Quiero volver a Brandsen porque hay un lugar que me quedó pendiente: el monasterio abandonado. Cuando lo vi pensé que no podía ser que me lo hubiera perdido, pero después supe que estaba en propiedad privada y yo respeto mucho eso. Igual, me gustaría conocerlo”.
