“Recetas con Historia”, reúne sabores ancestrales y secretos de familia, en el marco de los 150 años del Partido.

Este viernes 3 de octubre a las 19.00, la cultura y la gastronomía se dan cita en el Museo y Archivo Histórico (Mitre 146) para la presentación del libro «Recetas con Historia» de la autora local Patricia Betanzo.

El trabajo es mucho más que un recetario: es un valioso ejercicio de memoria e identidad culinaria. El libro es una exhaustiva recopilación de recetas de personas del partido que han pasado de generación en generación.

En sus páginas, los lectores encontrarán una rica variedad que va desde dulces, saladas y postres tradicionales hasta pastas caseras y consejos prácticos, incluyendo tips para hacer un buen asado. Cada receta no solo ofrece ingredientes e instrucciones, sino que también lleva consigo la herencia y el sabor de las familias brandseñas.

La presentación se enmarca en las celebraciones por los 150 años del Partido de Brandsen, destacando cómo la cocina se convierte en un pilar fundamental para comprender la historia y el legado cultural de la comunidad.

