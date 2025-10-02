Este sábado en una actividad guiada, los vecinos podrán conocer historias de vida y contribuciones de figuras que hoy les dan nombre a nuestras calles.

Desde la Comuna y el Museo y Archivo Histórico invitan a los vecinos a participar de una actividad cultural que tendrá lugar este sábado 4 a las 16.00. Bajo el lema «El Museo Sale a la Calle: Hacedores de Historia», se llevará a cabo un Recorrido Cultural por el Cementerio Local, sito en Av. Sáenz Peña 3108.

Esta iniciativa busca rendir un homenaje a aquellos hombres y mujeres, los «Hacedores de Historia» de nuestro Partido, cuyas vidas y legados han sido inmortalizados al dar nombre a las calles de la ciudad.

El recorrido ofrecerá una oportunidad única para conocer las historias detrás de estas personalidades, explorando sus contribuciones a la comunidad de Brandsen, conociendo también el patrimonio histórico y arquitectónico del cementerio.

Tal como lo dice su nombre, es una forma de acercar el museo a los vecinos, llevando la historia local fuera de sus paredes para hacerla palpable y accesible. Sin dudas, una cita ineludible para reconectar con las raíces y la identidad de nuestra Ciudad, en el marco de los 150 del Distrito.

