Miguel Sotelo: “La gente está cansada de pagar impuestos y no ver nada a cambio”

Miguel Sotelo confirmó su candidatura como primer concejal por La Libertad Avanza y anticipó su compromiso con los reclamos reales de la gente. “Si no puedo hacer lo que vine a hacer, renuncio”, sostuvo sin rodeos.

Entrevistado en el programa Grassi.com, Miguel Ángel Sotelo habló por primera vez como candidato confirmado al Concejo Deliberante de Brandsen, encabezando la lista de La Libertad Avanza. El periodista, ahora postulante, no esquivó temas ni moderó su tono, “estoy cansado de que no se represente lo que la gente realmente necesita”, dijo.

Reconoció que no venía buscando una candidatura directa, pero que hace años siente la necesidad de “hacer algo diferente”. “Busqué una alternativa real al Radicalismo o al Peronismo tradicional. La propuesta me cayó por sorpresa, pero acepté porque estoy convencido de que hace falta un cambio profundo”.

Algunos de los enfoque más destacados de su presencia política estuvieron concentrados en explicar el porqué de su incursión, “Yo no me metí en política para calentar una silla. Si me toca estar en un cargo y no puedo hacer lo que vine a hacer, renuncio. No se puede gastar 45 millones en palmeritas si hay calles que se inundan con 50 cm de agua. La gente quiere sentirse representada. Está cansada de pagar impuestos y no ver nada a cambio”.

Luego de estas menciones que tienen a Brandsen como protagonista, se lo consultó sobre sus propuestas y sobre el tema indicó, “con nueve años de experiencia como conductor de un noticiero local conozco los verdaderos problemas de la gente y voy a llevarlos al Concejo”. Agregando, “hay que presentar proyectos. Muchos. No uno por año. Hay concejales que no presentaron nada en 12 meses. Así no sirve”, cuestionó.

Entre sus prioridades mencionó, Infraestructura barrial y drenaje pluvial. Revisión del Código de Ordenamiento Urbano (COU). Mejor administración del presupuesto municipal y control y seguimiento de gastos mediante pedidos de informe.

Sotelo aseguró que su mirada será técnica y eficiente, “Primero hay que demostrarle a la gente que se usa bien el dinero, y después pedirle que pague. Esto es como en casa: primero arreglás lo urgente, después decoras”.

Teniendo en cuenta que actualmente lleva adelante un programa político a través del canal perteneciente a Brandsen Digital, confirmó que su ciclo cambiará de rumbo: “Desde el lunes hago solo notas sociales. No corresponde seguir hablando de política si soy candidato”, aseguró.

Sotelo encabezará la lista local de La Libertad Avanza, acompañado por Laura Fescina, Adolfo Wallasch y Virginia Rojo. “Ya está todo cerrado. Ahora viene lo más difícil: caminar y convencer”.

Reportaje completo a Miguel Sotelo

