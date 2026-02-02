El sábado 7 y domingo 8 de febrero llega el XVIII Festival Tamara Castro, un encuentro que ya es parte de la identidad de Brandsen y que rinde homenaje a nuestra querida Tamara, símbolo de la cultura popular y el sentir de nuestro pueblo.

Durante dos noches, artistas locales y regionales se subirán al escenario para compartir música, danza y tradición, en un festival pensado para disfrutar en familia y con amigos, para celebrar nuestras raíces.

Este evento comenzará a las 19:00 y contará con un paseo de artesanos y emprendedores, opciones de juegos para niños, un patio gastronómico y cervecero; y también distintos shows de música y baile para disfrutar en familia.

Festival – Cronograma de Artistas

Festival Cultural y Musical

Shows en vivo, baile y propuestas para disfrutar en familia

🕖 Inicio: Todos los días desde las 19:00

🎨 Paseo de artesanos y emprendedores

🎠 Juegos para niños

🍔 Patio gastronómico y cervecero

🎶 Música y danzas en vivo

SÁBADO 7
🕖 19:00 hs – 🕧 00:30 hs
Ballet Sayani
Adan Aloe
Juan Sosa
Desiree Romero
Los Romanceros
Embrujo de mi Tierra
Malena Dorado
India Mapu
Martín Achaval
Luciano Cañete
Ecos del Sur
Gustavo Será
Los Epeche
Yami Giardini
La Vuelta de Dolores
DOMINGO 8
🕖 19:00 hs – 🕙 22:00 hs
Ballet Matices
Sebastián Soria
Guitarreada
María Laura Dispaldro
Los Querandíes
Taller de Danzas Brandsen
Erika Cabral
Leo Litardo
Facu Giménez
Pampa Cruz
✨ Un festival pensado para compartir, disfrutar y celebrar la cultura local

