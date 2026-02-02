El sábado 7 y domingo 8 de febrero llega el XVIII Festival Tamara Castro, un encuentro que ya es parte de la identidad de Brandsen y que rinde homenaje a nuestra querida Tamara, símbolo de la cultura popular y el sentir de nuestro pueblo.

Durante dos noches, artistas locales y regionales se subirán al escenario para compartir música, danza y tradición, en un festival pensado para disfrutar en familia y con amigos, para celebrar nuestras raíces.

Este evento comenzará a las 19:00 y contará con un paseo de artesanos y emprendedores, opciones de juegos para niños, un patio gastronómico y cervecero; y también distintos shows de música y baile para disfrutar en familia.

Festival – Cronograma de Artistas

Festival Cultural y Musical Shows en vivo, baile y propuestas para disfrutar en familia 🕖 Inicio: Todos los días desde las 19:00 🎨 Paseo de artesanos y emprendedores 🎠 Juegos para niños 🍔 Patio gastronómico y cervecero 🎶 Música y danzas en vivo SÁBADO 7 🕖 19:00 hs – 🕧 00:30 hs Ballet Sayani Adan Aloe Juan Sosa Desiree Romero Los Romanceros Embrujo de mi Tierra Malena Dorado India Mapu Martín Achaval Luciano Cañete Ecos del Sur Gustavo Será Los Epeche Yami Giardini La Vuelta de Dolores DOMINGO 8 🕖 19:00 hs – 🕙 22:00 hs Ballet Matices Sebastián Soria Guitarreada María Laura Dispaldro Los Querandíes Taller de Danzas Brandsen Erika Cabral Leo Litardo Facu Giménez Pampa Cruz

