El sábado 7 y domingo 8 de febrero llega el XVIII Festival Tamara Castro, un encuentro que ya es parte de la identidad de Brandsen y que rinde homenaje a nuestra querida Tamara, símbolo de la cultura popular y el sentir de nuestro pueblo.
Durante dos noches, artistas locales y regionales se subirán al escenario para compartir música, danza y tradición, en un festival pensado para disfrutar en familia y con amigos, para celebrar nuestras raíces.
Este evento comenzará a las 19:00 y contará con un paseo de artesanos y emprendedores, opciones de juegos para niños, un patio gastronómico y cervecero; y también distintos shows de música y baile para disfrutar en familia.
Festival Cultural y Musical
Shows en vivo, baile y propuestas para disfrutar en familia
🕖 Inicio: Todos los días desde las 19:00
🎨 Paseo de artesanos y emprendedores
🎠 Juegos para niños
🍔 Patio gastronómico y cervecero
🎶 Música y danzas en vivo
