El actor llega a la Ciudad con “Los Sospechosos del Piso 10” y palpitó como será en el escenario de la Sala de Cultura.

El martes 8 de julio será una noche especial para los amantes del teatro en nuestra Ciudad, ya que en la Sala de Cultura se presentará la obra “Los Sospechosos del Piso 10”, una comedia policial protagonizada por un elenco de figuras reconocidas del espectáculo nacional como Fabián Gianola, Matías Alé, Adriana Brodsky, acompañados por nuestro crédito local, Martín Coggi, quien está con una ascendente carrera dentro del ambiente artístico.

Con motivo de la llegada del espectáculo, Fabián Gianola dialogó con Infobrandsen Desconectados y repasó no solo los detalles de la obra, sino también aspectos de su extensa trayectoria artística, las giras por el interior, la relación con el público y los personajes que marcaron su vida.

UNA COMEDIA CON ENREDOS, SOSPECHAS Y MUCHO HUMOR

“Los Sospechosos del Piso 10” combina elementos del teatro de enredos con situaciones de comedia policial. La historia transcurre en un edificio donde un extraño suceso pone bajo la lupa a todos sus vecinos, quienes se convierten en sospechosos… y es la excusa perfecta para el humor.

“La obra tiene un ritmo vertiginoso, hay situaciones insólitas, enredos, idas y vueltas, y cada personaje tiene algo que lo hace único. Lo interesante es que no sabés nunca qué está pasando realmente. Y eso engancha al público desde el primer minuto”., contó Gianola.

El actor, con décadas de carrera en televisión, cine y teatro, resaltó también el rol de sus compañeros de elenco: “Trabajar con Matías, Adriana y Martín es un placer. Nos divertimos arriba y abajo del escenario”. Y destacó a Martín “Tony” Coggi, quien “sorprende muchísimo, tiene un ángel para la comedia que no todos esperan ver en un exboxeador, y eso le da un condimento muy especial a la obra”.

La presentación en Brandsen forma parte de una gira que recorre distintas ciudades del país, una experiencia que Gianola valora profundamente. “Volver a girar después de años difíciles para el teatro es una bendición”, confesó.

Y agregó: “Las giras te conectan con un público distinto, más cálido, más agradecido. Hay algo mágico en el interior del país. Te tratan como si fueras de la familia. Y eso te llena el alma”.

Cuando se le pregunta qué significa subirse al escenario después de tantos años de trayectoria, Gianola no duda: “Es volver a vivir. El teatro tiene algo que no tiene ningún otro medio: el contacto directo con la gente, con sus risas, sus silencios, sus aplausos. Cada función es irrepetible”.

“ME GUSTA ELEGIR PROYECTOS QUE ME DESAFÍEN”

Fabián Gianola es una figura indiscutida del espectáculo argentino. De sus comienzos en programas humorísticos a sus papeles dramáticos y su consolidación en el teatro, su recorrido ha dejado huellas en varias generaciones de espectadores.

“Tuve la suerte de interpretar personajes muy diferentes. Algunos quedaron en el corazón de la gente. Otros me marcaron a mí como actor y como persona”, señaló, destacando sus roles en Los Benvenuto, Rompeportones y en Televisión Registrada; en este último ciclo como conductor.

En cuanto a sus planes futuros, Gianola adelantó que seguirá apostando al teatro: “Estoy leyendo varios guiones para lo que viene. Me gusta elegir proyectos que me desafíen. El humor siempre va a estar presente, pero también me interesa el drama, los personajes más complejos. Lo importante es que tengan algo para decir”.

UNA CITA CON EL TEATRO Y CON LA RISA

El espectáculo “Los Sospechosos del Piso 10” se presentará el martes 8 de julio en la Sala de Cultura Municipal, en una única función que promete risas, sorpresas y una conexión directa con el público local. Las entradas ya están a la venta en Sáenz Peña N°676 y tienen un costo de $25.000.

“Invitamos a todos los vecinos y vecinas a que vengan a pasar una noche distinta. Se van a divertir, se van a reír y, sobre todo, van a vivir una experiencia en vivo, que es lo más lindo que tiene el teatro”, cerró Gianola.

ESCUCHÁ LA NOTA

