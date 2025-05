Las termoeléctricas aún siguen dando que hablar y en este caso, Suárez expresó su «preocupación genuina» y le pidió explicaciones al presidente de la entidad que nuclea a los comercios locales, la cual se había pronunciado a favor de la instalación de las centrales.

Pablo Suárez

En una extensa entrevista concedida a Grassi.com, Pablo Suárez, socio de la Cámara de Comercio de Brandsen e integrante de Vecinos por un Brandsen Ecológico, explicó los motivos detrás de la carta pública que dirigió al presidente de la Cámara, Juan Manuel López.

Suárez aseguró que su reclamo nace de una “preocupación genuina” como asociado, al no haber sido consultado ni informado sobre el respaldo institucional que la Cámara brindó al polémico cambio de uso del suelo rural a categoría 3 para la instalación de un emprendimiento termoeléctrico. “No sé si es tan fuerte la carta; creo que es lo mínimo que uno como asociado puede hacer: pedir explicaciones”, afirmó.

En el escrito describió a las centrales como “altamente contaminantes para el medio ambiente, los humedales y los arroyos afluentes del Samborombón” y expresó sentirse “ignorado y mal representado“ como comerciante en este hecho en particular.

El referente ambiental remarcó que, si bien la comisión directiva tiene autoridad para tomar decisiones, en este caso esperaba que, al igual que otros temas importantes, se convocara a los socios: “La Cámara por medio de los canales de comunicación me invita a cursos, consultas… ¿Cómo no hace lo mismo para esto? Me llama la atención con cuánta liviandad se apoyó semejante emprendimiento”.

“LA CÁMARA ES COMO MI CASA”

Durante la entrevista, se le preguntó por qué no había encarado directamente a López antes de hacer pública la carta. Suárez respondió: “No tengo confianza directa como para golpearle la puerta, y además estuve tres meses abocado a la lucha por el medio ambiente. Recién ahora, cuando bajó la espuma, me senté, redacté la nota y la presenté”.

Consultado sobre si hablaba en nombre personal o como representante ambientalista, Suárez aclaró: “Estoy hablando de forma personal como socio de la Cámara y haciéndole un reclamo a la Cámara. Si quieren hablar de medio ambiente, no tengo problema, pero eso es aparte”.

El entrevistado remarcó que la discusión no es personal ni busca generar divisiones: “Para mí la Cámara de Comercio es como mi casa. Siempre a donde me invitan voy, y voy a aceptar escuchar las explicaciones”.

Finalmente, el ambientalista subrayó que su reclamo busca fortalecer los mecanismos de participación institucional: “Es grave que no se haya consultado a los socios sobre algo tan importante. Si hubo algo mal hecho, por apuro o por inexperiencia, lo que quiero es que se corrija”.

¿QUÉ DICE LA CARTA?

