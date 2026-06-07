La investigación por la muerte del vecino hallado sin vida días atrás en el barrio Matadero continúa avanzando y este domingo se concretaron nuevas medidas ordenadas en el marco de la causa.

Según pudo saber InfoBrandsen, efectivos de la Estación de Policía Comunal y del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevaron adelante dos allanamientos en distintos puntos del barrio. Uno de los procedimientos se realizó en la zona de Jorge Falcón, entre Almafuerte y José Hernández, mientras que el segundo tuvo lugar sobre José Hernández, entre La Victoria y Falcón.

Durante los operativos fueron secuestrados elementos que serán incorporados a la investigación y analizados por los investigadores para determinar si guardan relación con el hecho que se encuentra bajo estudio.

Como informó este medio, la causa se inició tras el hallazgo sin vida de un hombre en una vivienda del barrio Matadero. Mientras continúan las tareas investigativas, las autoridades aguardan los resultados de distintas pericias que podrían aportar información clave para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre los elementos incautados ni sobre las líneas de investigación que se encuentran en evaluación.

La causa continúa en etapa investigativa

Ampliaremos

La investigación por la muerte de un vecino de Brandsen continúa avanzando mientras se aguardan los resultados de la autopsia que permitirán determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Según pudo saber InfoBrandsen, el hombre fue hallado sin vida durante la mañana del jueves en su vivienda ubicada en el barrio Matadero. El descubrimiento se produjo luego de que una persona de su entorno, preocupada por su ausencia laboral, se acercara al domicilio y encontrara la situación.

Tras el hallazgo, personal policial y peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar realizando las tareas correspondientes bajo las directivas de la Justicia.

En las últimas horas circularon distintas versiones y comentarios sobre las posibles circunstancias del hecho. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita confirmar esas hipótesis, por lo que las autoridades continúan trabajando para determinar con exactitud qué ocurrió.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, la causa fue iniciada como «Averiguación de Causales de Muerte», mientras se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia, que serán fundamentales para el avance de la investigación.

AMPLIAREMOS – NOTICIA EN DESARROLLO

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