Con recorridos de 7k, 14k, 21k y 30k, esta carrera reunirá a participantes de toda la comunidad.

No se trata de una carrera tradicional, sino que el recorrido contará con calles rurales, campo abierto, cruce del Río Samborombón, agua, barro y muchos desafíos.

El punto de encuentro será La Posta de Tavo, ubicada en Ruta 210 Km 62,5 (Brandsen).

CRONOGRAMA

  • De 07:30 a 09:45 – Entrega de kits.
  • 10:00 – Charla técnica.
  • 10:15 – Entrada en calor.
  • 10:30 – largada.

