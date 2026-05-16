Con recorridos de 7k, 14k, 21k y 30k, esta carrera reunirá a participantes de toda la comunidad.
No se trata de una carrera tradicional, sino que el recorrido contará con calles rurales, campo abierto, cruce del Río Samborombón, agua, barro y muchos desafíos.
El punto de encuentro será La Posta de Tavo, ubicada en Ruta 210 Km 62,5 (Brandsen).
CRONOGRAMA
- De 07:30 a 09:45 – Entrega de kits.
- 10:00 – Charla técnica.
- 10:15 – Entrada en calor.
- 10:30 – largada.
