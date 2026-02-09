Empresa dedicada al recuperado y procesamiento de materiales plásticos se encuentra en la búsqueda de Operarios de Planta para incorporar a su equipo de trabajo en Jeppener, partido de Brandsen.
La búsqueda está orientada a personas con predisposición para el trabajo manual, compromiso y ganas de aprender dentro de un entorno industrial en crecimiento.
Oportunidad Laboral – Operarios de Planta
Empresa de recuperado y procesamiento de materiales plásticos
Jeppener – Brandsen
🔧 Principales tareas
- Operación y control de maquinaria industrial.
- Clasificación, carga y descarga de material plástico.
- Mantenimiento básico de equipos y orden del sector.
- Colaboración en tareas generales de producción.
📋 Requisitos
- Secundario completo (se valorará colegio técnico).
- Conocimientos en electricidad, soldadura y/o mecánica (no excluyente).
- Predisposición para el trabajo manual y en equipo.
- Responsabilidad, compromiso y ganas de aprender.
⭐ Se valorará
- Experiencia previa en entornos industriales o plantas productivas.
- Conocimientos en procesos de extrudado.
- Conocimientos técnicos aplicables al mantenimiento de maquinaria.
- Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas operativos.
📧 Envío de CV
Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a:rrhhecoplastgreen@gmail.com
📌 Ref: Operarios de Planta – Brandsen
