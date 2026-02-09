Empresa dedicada al recuperado y procesamiento de materiales plásticos se encuentra en la búsqueda de Operarios de Planta para incorporar a su equipo de trabajo en Jeppener, partido de Brandsen.
La búsqueda está orientada a personas con predisposición para el trabajo manual, compromiso y ganas de aprender dentro de un entorno industrial en crecimiento.

Oportunidad Laboral – Operarios de Planta

Empresa de recuperado y procesamiento de materiales plásticos
Jeppener – Brandsen

🔧 Principales tareas

  • Operación y control de maquinaria industrial.
  • Clasificación, carga y descarga de material plástico.
  • Mantenimiento básico de equipos y orden del sector.
  • Colaboración en tareas generales de producción.

📋 Requisitos

  • Secundario completo (se valorará colegio técnico).
  • Conocimientos en electricidad, soldadura y/o mecánica (no excluyente).
  • Predisposición para el trabajo manual y en equipo.
  • Responsabilidad, compromiso y ganas de aprender.

⭐ Se valorará

  • Experiencia previa en entornos industriales o plantas productivas.
  • Conocimientos en procesos de extrudado.
  • Conocimientos técnicos aplicables al mantenimiento de maquinaria.
  • Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas operativos.

📧 Envío de CV

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a:

rrhhecoplastgreen@gmail.com

📌 Ref: Operarios de Planta – Brandsen

