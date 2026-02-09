Esta propuesta educativa fue pensada para acompañar a jóvenes y adultos que quieren finalizar sus estudios secundarios de manera accesible y organizada.
🗓 Modalidad:
✔️ Clases presenciales 3 veces por semana
✔️ Orientación en Ciencias Sociales, Económica y Administración
✔️ Acompañamiento pedagógico y trayecto adaptado a la educación de adultos
Requisitos de inscripción
Planilla CENS (Jóvenes y Adultos).
Certificado de nacimiento.
Copia de DNI.
Constancia de estudios primarios.
Consultas e inscripción
📞 Teléfono: 2223 44-5566
🏫 Dirección: Las Heras 1770
