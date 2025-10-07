El sujeto de 37 años fue interceptado en un country de nuestro Distrito. El Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata ordenó su detención y el cese del beneficio por el incumplimiento de las condiciones de la pena por violencia de género.

Un hombre de 37 años condenado por un caso de violencia de género y que había sido beneficiado con prisión domiciliaria y con permisos de salida laboral por la justicia de La Plata fue detenido en un country perteneciente a nuestro Distrito, luego de que no respetara las condiciones establecidas, informaron fuentes policiales.

Al hombre fue aprehendido en la jornada del lunes por personal de la Sub DDI Ensenada, dependiente de la DDI La Plata en el barrio privado Haras del Sur 3, ubicado en el partido de Brandsen, luego de que el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata ordenara su detención y el cese del beneficio de prisión domiciliaria con permisos laborales.

La decisión judicial se produjo en el marco del incidente por lesiones leves agravadas en el marco de violencia de género, tras una denuncia presentada por su expareja, una mujer de 35 años, quien relató haber sido agredida físicamente por el acusado el 10 de junio del año pasado.

Según consta en el parte policial, la mujer, la que mantuvo una relación de pareja durante una década con el hombre y tiene dos hijos en común, denunció que el día del hecho, al regresar al domicilio, se desató una discusión en la que el agresor le arrojó un teléfono celular, provocándole una lesión en el ojo. Tras el llamado al 911, el hombre fue aprehendido.

BENEFICIO REVOCADO

El Juzgado Correccional N° 4 de La Plata intervino en la pesquisa y dispuso la prisión domiciliaria con salidas laborales, pero debido a incumplimientos de las condiciones, el Juzgado de Ejecución Penal resolvió revocar dicha medida.

La detención se concretó luego de tareas de vigilancia en la zona donde el hombre desempeñaba tareas laborales. Finalmente, fue interceptado y arrestado sin resistencia, siendo trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense, tal como lo dispuso el juez interviniente.

Fuente: InfoCielo

