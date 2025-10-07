El acuerdo destinará hasta $150 millones para fortalecer el empleo y la producción local, beneficiando a cooperativas y clubes del Distrito.

El intendente sanvicentino Nicolás Mantegazza participó junto a otros jefes comunales de la firma de un nuevo convenio con el Banco Provincia y el Fideicomiso Fuerza Solidaria, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer proyectos sociales y productivos en los municipios bonaerenses.

El encuentro se realizó en la Casa Central del Banco Provincia y estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. También participaron la presidenta de Provincia Fideicomisos, Nadia Giardina; el presidente de Provincia Servicios Financieros, Ariel Lieutier; y el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, junto a los intendentes de los municipios firmantes.

A través del Fideicomiso Fuerza Solidaria -creado en 2006 por el Gobierno provincial y el Banco Provincia- se financiarán proyectos sociales y productivos por hasta 150 millones de pesos, destinados a fortalecer el trabajo de cooperativas, asociaciones civiles, clubes y organizaciones de la economía social y solidaria.

Mantegazza celebró la firma del convenio y señaló que “este acuerdo nos permite seguir acompañando a cooperativas, emprendedores y organizaciones comunitarias de San Vicente, generando más oportunidades para el trabajo y la producción local”.

Además de San Vicente, firmaron los convenios los municipios de Alberti, Almirante Brown, Ezeiza, San Martín, Ituzaingó, Mar Chiquita, Morón y Salto.

