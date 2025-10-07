El periodista Guillermo González brindó una explicación detallada sobre el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP), que debutará en las Elecciones Legislativas Nacionales. Recomendaciones para los electores.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), el periodista Guillermo González repasó todos los aspectos del nuevo sistema de votación que se aplicará por primera vez en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo 26 de octubre, cuando los bonaerenses acudan a las urnas para elegir diputados nacionales.

“Va a ser un día indudablemente histórico acá en la provincia de Buenos Aires porque por primera vez se va a votar con la boleta única papel. Esto marca un antes y un después”, destacó González, quien recientemente realizó un curso oficial de capacitación sobre el uso de la Boleta Única Papel (BUP).

CÓMO SERÁ EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

El periodista explicó que ya no habrá sobres ni boletas partidarias separadas, sino una sola hoja donde figuran todas las fuerzas políticas habilitadas. “Cada uno de los presidentes de mesa va a entregarle firmada al elector la boleta papel”, indicó, y precisó que “del otro lado figuran los candidatos y una franja con el color del espacio político, donde aparece el nombre, el número y la foto del primer y segundo candidato”.

“El votante debe marcar con una cruz el partido político que elija, en un recuadro en blanco. Solo se puede marcar una opción, porque si hay dos cruces el voto se anula”, aclaró. González agregó que el significado es equivalente al sistema anterior: “Una sola cruz equivale a una boleta, dos cruces es como si hubieras metido dos boletas de distintos partidos, y cero cruces significa voto en blanco”.

Uno de los puntos que más recalcó fue el correcto doblado de la boleta: “La boleta tiene que estar bien doblada para que no se vea la cruz, porque no hay sobre. En algunos lugares puede no haber cuarto oscuro tradicional, sino una división de cartón sobre una mesa, por eso es fundamental que la gente aprenda a doblarla correctamente”, advirtió.

Durante la charla, se planteó el interrogante de si la marca pudiera verse al introducir la boleta en la urna. González respondió: “Si la doblás bien, como muestran en televisión, no se ve absolutamente nada. Incluso podés darle un segundo doblez. Lo importante es que quede bien cerrada antes de depositarla en la urna”.

También aclaró que los electores podrán llevar su propia lapicera para marcar la opción elegida, aunque “en realidad la lapicera la entrega el presidente de mesa y debe devolverse, no se puede usar lápiz”.

QUÉ SE ELIGE Y QUIÉNES PUEDEN VOTAR

González recordó que el comicio del 26 de octubre es exclusivamente para diputados nacionales en el caso de la provincia de Buenos Aires, mientras que “en otras jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se eligen también senadores”.

Además, destacó una novedad importante respecto al padrón: “Van a poder sufragar aquellos que tengan 16 años cumplidos al 26 de octubre, aunque en las PASO del 7 de septiembre todavía no hubieran podido votar. Si cumplieron 16 entre esas fechas, ahora sí están habilitados para hacerlo”.

Respecto a la cantidad de espacios políticos, informó que “van a ser 15 listas en total en la provincia de Buenos Aires”, enumerando: La Libertad Avanza, Nuevos Aires, Potencia, Provincias Unidas, Unión Federal, Izquierda de los Trabajadores, Patriota Federal, Fuerza Patria, Liberar, Avanzada Socialista, Proyecto Sur, Coalición Cívica ARI, Nuevo Buenos Aires, Propuesta Federal para el Cambio y Unión Liberal.

Cada una tendrá su propia columna en la boleta, con los datos y fotografías de los primeros candidatos. “Por lo general son dos, pero puede parecer que hay más por el diseño o efecto visual”, explicó el periodista al observar una de las imágenes en pantalla.

CÓMO SERÁ EL CONTEO DE VOTOS

Otro punto que generó interés fue el del escrutinio, sobre el cual González llevó tranquilidad: “Va a ser muy sencillo. En vez de contar sobres, se van a contar las boletas”.

El presidente de mesa deberá verificar que la cantidad de boletas coincida con la cantidad de votantes firmantes del padrón y los troqueles entregados.

“Una vez que se abre la urna, se despliega cada boleta para que los fiscales puedan ver dónde está la cruz. El presidente de mesa canta el voto -por ejemplo, ‘voto para tal partido’- y se agrupan las boletas por espacio político”, describió.

Además, señaló que “se suma algo nuevo: un borrador que confecciona el presidente de mesa, donde marca con palitos o cruces la cantidad de votos por partido. Ese borrador se guarda dentro de la urna junto con las boletas y el certificado final”.

DATOS ÚTILES PARA EL VOTANTE

González recordó que el horario de votación será de 8 a 18 horas, y que las autoridades de mesa deberán presentarse a las 7 de la mañana. Los ciudadanos pueden consultar el padrón a través de la web o de la aplicación «Mi Argentina», donde figura el establecimiento y mesa correspondiente.

También mencionó que los telegramas para las autoridades de mesa ya comenzaron a ser entregados, y que en los casos en que haya rechazos o ausencias “el correo reasigna las designaciones”.

“Lo importante es explicarle bien a la población cómo doblar la boleta para que no se vea la cruz, y que el proceso sea claro, ordenado y transparente. Es un cambio cultural en la forma de votar, pero sencillo y accesible para todos”, concluyó González.

ESCUCHÁ LA NOTA

