Este lunes, en diferentes operativos, se procedió a detener a estas personas, pero horas más tarde recuperaron su libertad. Eran de La Plata y Berazategui.

Efectivos de Policía Comunal intervinieron en la detención de dos individuos que contaban con órdenes de «Captura Activa» por diferentes causas judiciales, durante operativos realizados en la jornada del lunes 6.

El primer procedimiento tuvo lugar cuando personal policial, en recorrida preventiva, interceptó en Ituzaingó entre Paso y Rivadavia a un masculino de 26 años y con domicilio en La Plata.

Al verificar sus datos, se constató que poseía una orden de Captura Activa vigente desde el 27 de mayo de 2025. La intervención judicial corresponde a la UFI 3 de La Plata, cuyo magistrado solicitó, tras la aprehensión, la notificación de comparendo y posterior soltura del implicado.

EN RUTA 29

Por otro lado, el segundo operativo resultó en la detención de un hombre de 48 años y residente en Berazategui. Este hombre fue aprehendido en la Ruta 29, a la altura del kilómetro 3.

El implicado también poseía una orden de Captura Activa relacionada con una causa activa desde el 21 de septiembre pasado. En este caso, interviene la UFI 2 de La Plata que dispuso el mismo desenlace: notificación de comparendo judicial y subsiguiente liberación.

