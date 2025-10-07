El hombre, vecino de la localidad, fue aprehendido luego de una investigación iniciada por la denuncia de un propietario rural.

El Comando de Prevención Rural (CPR) de General Paz llevó a cabo la detención de un hombre mayor de edad en Loma Verde, tras una serie de allanamientos que confirmaron que el vecino, oriundo de la localidad, participaba en actividades de cacería ilegal en campos de la zona.

La aprehensión se concretó luego de una exhaustiva labor de investigación iniciada a raíz de la denuncia de un vecino. El damnificado alertó a las autoridades sobre el ingreso no autorizado a su propiedad con el propósito de cazar fauna silvestre utilizando perros galgos.

El personal policial del CPR dedicó arduas tareas investigativas para recopilar las pruebas necesarias que derivaron en las órdenes de allanamiento y la posterior detención del sujeto.

Según especificó el portal Multimedio Digital, las autoridades actuaron en estricto cumplimiento de la Ley Nacional N° 22.421, la cual rige la Conservación de la Fauna Silvestre y prohíbe este tipo de prácticas que atentan contra el ecosistema y la propiedad privada.

QUISO ROBAR EN LA ESCUELA Y FUE DETENIDO

A su vez, en la mañana del viernes 3, personal del Destacamento Policial de Loma Verde aprehendió a un hombre oriundo de Olavarría que intentó cometer un robo en la Escuela Rural Primaria N° 22 (Ruta 215, Km 68.5).

El sujeto rompió una ventana lateral e ingresó al establecimiento, pero fue descubierto por una maestra cerca de las 7050, quien alertó a la policía. El delincuente fue capturado cuando intentaba fugarse por Ruta 215.

Posteriormente, se constató que el hombre tenía un pedido de captura activo por Evasión solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata, ya que no había regresado a la unidad carcelaria tras salidas transitorias.

