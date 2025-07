El nuevo presidente de la entidad afirmó que no claudican y creen en el diálogo: “No hay problema en sentarse a debatir con el Municipio”.

Almandos visitó una termoeléctrica “hice preguntas técnicas que no fueron respondidas y ni siquiera nos explicaron cómo ajustan los motores”.

El pasado sábado pasó Alberto Almandos por Grassi.com (Estación Radio). El flamante presidente de Vecinos por un Brandsen Ecológico, repasó el presente de la institución, los conflictos pasados como el de las termoeléctricas, y adelantó el enfoque que tendrá su gestión: diálogo con el Ejecutivo, trabajo colectivo y defensa firme del medio ambiente.

“Es una institución muy respetable, con una historia de lucha concreta. Me saco el sombrero ante Cristina Juliarena, Héctor Moretti, Pablo Suárez y toda la comisión que viene trabajando desde hace años”, comenzó diciendo Almandos, quien fuera elegido como el mandamás en la última asamblea.

“NO SOMOS ‘TODO O NADA’”

Algo que no es ajeno a la Comunidad es el espíritu combativo y de concientización por el que siempre bregó Vecinos por un Brandsen Ecológico. Sobre esto, el entrevistado fue claro: “Siempre que hay una lucha por algo, hay alguien a quien no le gusta. Pero nosotros no vamos a claudicar. Queremos que Brandsen crezca, pero de la mejor forma posible”.

Frente a quienes los señalan como extremistas o fundamentalistas, respondió: “No somos ‘todo o nada’. Sabemos que la sociedad crece, que el desarrollo trae consecuencias, pero buscamos que ese desarrollo se dé con los menores daños posibles y con alternativas viables”.

En ese sentido, marcó que la organización intentará construir puentes con las autoridades. “Vamos a trabajar con quien esté en el Ejecutivo municipal. Eso no significa estar siempre de acuerdo, pero sí abrir el diálogo y buscar soluciones comunes”.

“NOS INTERESA SABER QUÉ NECESITAMOS EN MATERIA ENERGÉTICA”

La polémica por la termoeléctrica aún está vigente para los ecológicos; Almandos no solo defendió el accionar institucional, sino que expuso contradicciones graves entre lo que la empresa decía y lo que efectivamente había tramitado.

“Vecinos por un Brandsen Ecológico fue acusado de desinformar. Pero la realidad es que el ADA y el Ministerio de Medio Ambiente respondieron por escrito que ni SCC Power ni MSU Energy habían completado los trámites como correspondía. Algunos directamente no estaban iniciados”.

Recordó su propia visita a la planta: “Fui de los primeros que entró. Hice preguntas técnicas que no fueron respondidas. Hay que entender que ese tipo de instalaciones pueden operar con más o menos intensidad, y ni siquiera nos explicaron cómo ajustan los motores. Además, el consumo de aceite es altísimo. La planta es pequeña y nunca nos llevaron a ver otras más grandes, como la de Pilar”.

En ese punto, también defendió el rol de Cristina Juliarena, una de las referentes de la organización: “Leyó página por página del expediente. Lo conoce de memoria. No se trató de oponerse por oponerse, sino de hacerlo con argumentos sólidos”.

También mencionó la necesidad de revisar los datos sobre el consumo de electricidad en el partido: “Nos interesa saber qué necesita realmente Brandsen en materia energética. Vamos a pedir esa información y evaluarla con la comisión para tomar posición”.

“NO HAY PROBLEMA EN SENTARSE A DEBATIR CON EL EJECUTIVO”

Consultado sobre la planta depuradora, Almandos no dudó en calificarla como una deuda histórica: “No es una problemática nueva. Viene de varias gestiones. Ya presentamos notas a la Defensoría del Pueblo, al antiguo OPDS (hoy, Ministerio de Medio Ambiente), a la Gobernación. La situación sigue sin resolverse”.

Ante la pregunta sobre si Vecinos por un Brandsen Ecológico se limita a la crítica o también aporta soluciones, Alberto enfatizó: “Las soluciones deben venir del Estado. Pero nosotros queremos colaborar, ser parte del diálogo. No tenemos obligación de dar respuestas técnicas, pero sí podemos acercar ideas, experiencias y advertencias. No hay problema en sentarse a debatir con el Ejecutivo”.

En el inicio de esta nueva presidencia dentro de la entidad, el entrevistado concluyó: “No vamos a dejar de recorrer ministerios, golpear puertas y trabajar. Vecinos va a seguir luchando por un Brandsen más justo y ecológicamente equilibrado; cueste lo que cueste”.

