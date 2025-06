🎙 Semanario Tribuna – Tapa sábado 21 de junio de 2025

📰 Una nueva edición del Semanario Tribuna de Brandsen ya está en todos los kioscos.

📌 Acá te dejamos un resumen de cada una de las notas principales de tapa:

🕯️ Abuso de una menor y recibió una condena de 4 años

Algo de luz entre tanta oscuridad

Se conoció la condena a Leonardo “Pitu” Gómez, un vecino de La Dolly acusado de abusar sexualmente de Sabrina Basualdo desde que ella tenía 13 años hasta sus 20. La condena, a cuatro años, no es de cumplimiento efectivo, pero además pesa sobre él la prohibición de acercarse a su víctima y al entorno familiar, someterse a un tratamiento psicológico y psiquiátrico y la obligación de presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados.

“Esperaba que vaya preso, pero al menos me saqué una mochila y puedo vivir más tranquila”, confesó Sabrina.

🧭 Declaraciones de Graciela Neira sobre el tema Barrios Malvinas

Juntos por el Cambio pregunta: “¿Por qué unos propietarios pagan la tasa y otros no y por qué el Municipio aceptó la cesión de tierras inundables?”

La presidenta del bloque salió al cruce de las declaraciones del Intendente Raitelli, los que acusó de demorar el tratamiento de un proyecto destinado a regularizar la situación de Barrios Malvinas II. Consideró que es una táctica política destinada a impedir que el municipio pueda mejorar su índice de recaudación cobrando la tasa que corresponde.

Neira dijo que no es así, “porque actualmente unos propietarios pagan y otros no”. Y agregó que no entienden por qué Raitelli nos acusa de impedir que el municipio pueda cobrar las tasas, “cuando la realidad es que el cobro de tasas no está relacionado con la aprobación o no del proyecto que envió al Concejo Deliberante”.

🚨 Una de las víctimas, una mujer de nuestra ciudad

Dos muertos en choques

Ocurrieron con pocas horas y pocos metros de diferencia, sobre la ruta 210. En uno de ellos falleció una vecina de la Ciudad cuando el vehículo en el que se trasladaba se despistó y terminó entre los pastizales; en el otro, un sujeto de José C. Paz perdió la vida tras un choque entre el Ford Focus en el que se viajaba y una Kangoo conducida por un vecino de esta Ciudad.

A su vez, un auto se despistó y chocó contra una columna en el acceso a Jeppener: pero ambos ocupantes del vehículo, domiciliados en nuestra Ciudad, resultaron ilesos.

Nota relacionada en nuestro portal infobrandsen

💙 Con Boca a todos lados

Emanuel Magnífico, Nicolás Fortuna, Guillermo Lonchano, Alexis Barrientos, Andrea Loizú, Nicolás Morales y Emiliano Cortes, todos integrantes de la filial local de Boca Juniors, viajaron hasta Miami a ser parte del Mundial de Clubes; estuvieron alentando al Xeneize en el empate ante el Benfica y al cierre de la edición, estaban apoyando en la parada más difícil para los de Russo, el Bayern Munich.

Nota relacionada publicada en infobrandsen

🏆 La copa se mira, se toca y se degusta

Ayer, bajo una hermosa tarde de sol, Eduardo Zacarías y su equipo presentó en sociedad la Copa América que ganaron semanas atrás en Córdoba. Además de agradecer y explicar algunos detalles de la competencia, convidó a todos los presentes una porción de la nueva joya de la marca: la torta Vasca.

Panzas llenas, corazón contento.

Eduardo Zacarías, de Heladería La Donna, presentó la Copa América que ganaron semanas atrás y agasajó con porciones del postre campeón: la torta Vasca.

Nota relacionada publicada en nuestro portal

📍 Disponible en todos los kioscos de Brandsen

