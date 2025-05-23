Necrológicas semanales: 23 de mayo 2025

JOSÉ RAMÓN GARCÍA “JOTA”
FALLECIO EL 19-05-2025
Q.E.P.D: Su esposa: Haydee Martínez; sus hijos: Josi, Julio y Patricia García; sus hijas políticas: Andrea y Ana; sus nietos: Julián, Sol, Tomas, y Manuel; sus sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 20-05-2025 a las 16.00 hs.
JUAN CARLOS AGUILAR
Falleció el 22-05-2025
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 14.00 hs
