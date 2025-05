La periodista de C5N habló con InfoBrandsen Desconectados sobre su presente profesional, los desafíos de la calle, las noticias falsas y el rol de las redes en la política actual.

Desde el barrio porteño de San Telmo, mientras esperaba la salida de una reunión sindical vinculada al conflicto en Tierra del Fuego, Daniela Gian, periodista de C5N y oriunda de Jeppener, habló en vivo con InfoBrandsen Desconectados y repasó su trayectoria, sus vivencias en la calle y su mirada sobre los cambios que atraviesa el periodismo en la actualidad.

“Empecé con ustedes ahí en Brandsen, haciendo radio con colegas muy queridos como Garoto (García), ‘Pocho Barraza’, el Cache (Anauati), (Julio) Grassi… Gente que siempre tuvo un espacio para mí”, recordó con cariño Gian, quien fue parte de varios proyectos radiales locales mientras estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata. “Mucho tiempo viajé a Brandsen a hacer radio todos los días. Fue una gran experiencia”.

Ese contacto temprano con los medios de comunicación la marcó para siempre. Luego de una etapa en una agencia de noticias en La Plata, Daniela se trasladó a Buenos Aires y, desde hace cinco años, trabaja como cronista en C5N.

LA CALLE, UN ESCENARIO DE TENSIÓN CONSTANTE

Consultada sobre las coberturas más difíciles, Gian no dudó en mencionar el viaje a Brasil en el contexto electoral, tras la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula da Silva. “Fue bastante complicada. Muchos seguidores de Bolsonaro hablaban de fraude, se concentraban frente a los cuarteles militares, y el ambiente era muy violento”, relató. “Además, en otro idioma… aunque sabía algo de portugués, no tanto como para manejar acusaciones o echarte de un lugar”.

Pero no hace falta salir del país para enfrentar situaciones tensas. “Hoy en Buenos Aires vivimos un clima de mucha violencia en la calle”, denunció. “Ir a una marcha de jubilados y tener que ponerte casco, máscara… estar atentos a los gases o balas de goma, es fuerte. Cada miércoles te genera una sensación distinta, porque sabés que puede pasar cualquier cosa”.

Daniela reconoce que el ejercicio del periodismo en este contexto no es fácil. “Depende de cada uno, pero sí, te afecta. A veces no lo mostrás en el momento, pero lo llevás por dentro. Intentás mantener la calma, cuidarte vos y cuidar a tus colegas. Hay días en los que, si venís acumulando sensaciones difíciles, te pega más”.

FAKE NEWS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los temas que también abordó la periodista fue el impacto de la inteligencia artificial en la generación de noticias falsas. “Lo que pasó el otro día con el video falso de Macri fue un cimbronazo. Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero verlo tan real, tan bien hecho, fue fuerte”, analizó.

Daniela destacó que este tipo de herramientas están al alcance de cualquiera. “Hoy en día, cualquiera puede hacer un video con inteligencia artificial y hacerlo parecer real. Eso va a cambiar mucho la forma en que consumimos y verificamos la información”.

Sobre la responsabilidad de los medios frente a este fenómeno, fue clara: “Hay que estar atentos, porque se pueden cambiar votos, opiniones, percepciones. Y muchas personas no saben que ese contenido puede ser falso”.

REDES SOCIALES, JUVENTUD Y UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

Otro de los ejes de la conversación fue el rol de las redes sociales y cómo estas están modificando la forma en que la juventud se informa y participa en política. “Hoy muchos jóvenes están más presentes en Instagram, Twitter o los streams que en los espacios políticos tradicionales”, opinó Gian.

“Ya se habla de que el próximo presidente puede salir de un stream. Las formas cambiaron y con ellas, también, los referentes. Es una realidad que los consumos culturales se trasladaron a las redes, y eso también impacta en la política”, subrayó.

“POR AHORA ME VEO EN LA CALLE”

Pese a los desafíos que implica el trabajo diario en un contexto social y político tenso, Daniela no pierde el entusiasmo ni la vocación. “Me gusta estar en la calle. Me gusta contar lo que pasa, conocer realidades distintas, dar voz a los que no tienen espacio en otros lugares”, afirmó.

“Sí, a veces me pregunto si está bueno dar tantas noticias feas, pero también creo que hay una necesidad de estar, de mostrar lo que pasa. De acompañar a la gente en momentos duros”, agregó.

Frente a las reacciones diversas que recibe por trabajar en un medio con una línea editorial marcada, la periodista lo toma con naturalidad. “Hay gente que me felicita, que quiere una foto, y hay gente que no. Nos pasa a todos. Pero en la calle somos colegas, amigos, más allá del canal. Nos cuidamos entre todos”.

