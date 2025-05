Hoy una lectora se comunicó con Infobrandsen a través de Whatsapp para visibilizar la dificultad que atravesó al momento de querer inscribirse para tener un puesto en las ferias locales, y la falta de respuesta de las distintas áreas municipales. El mensaje que envió fue el siguiente:

Buenas tardes. Mi nombre es Laura y ya que no logré descargar mí bronca en el lugar correspondiente (porque no logro que nadie me responda) lo hago acá, quizá alguien se apiade y me pase los datos correctos.

Soy artesana y me encantaría comenzar a exhibir mis creaciones en las ferias locales, el problema radica en que la página de Facebook de Dirección Popular que es la que se encarga de difundir la información, no lo hace o lo hace a medias.

Acaban de publicar el flayer de la Feria de la Miel, diciendo que la convocatoria está cerrada ¿En qué momento se anotó esa gente que sí va a poner puesto este domingo? Porque por la página no estuvieron anotando anteriormente.

Cuando publican algo, muchas gente consulta en comentarios cómo participar… jamás les responden. Pueden entrar a Facebook y comprobarlo por ustedes mismos.

Hablando con otros artesanos, algunos me dicen que les cobran el puesto y otros me dicen que no.

Escribí por privado a la página, me respondieron solo con un número de teléfono. Ni siquiera «buen día» «por favor escribí acá».

Mandé WhatsApp al número que me dieron, me dijeron que me pasaban información y todavía sigo esperando, no respondieron más.

Al día de hoy, no logro dar con un representante.

Me parece una total falta de respeto y siento que a muchos no nos quieren integrar.

Me da la sensación que si quiero ser Masón, entraría más fácil que a una feria en el partido de Brandsen.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp