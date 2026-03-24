En el marco de los 50 años y bajo el lema “Memoria es Democracia”, este lunes 23 de marzo desde las 20:00 horas se realizó una vigilia en Plaza Brandsen con la presencia de Guido Carlotto. La jornada incluyó actividades culturales y espacios de reflexión para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y renovar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Palabras de Guido Carlotto y un minuto de silencio a las 0:00 hs.

REPORTAJE A GUIDO CARLOTTO “El acto de mañana puede marcar un punto de inflexión”



Durante su paso por Plaza Brandsen, Guido Carlotto dejó definiciones contundentes sobre el presente y el valor de la movilización social. Aseguró que el acto por el 24 de marzo podría representar un punto de inflexión, al permitir que la sociedad exprese un límite frente a determinadas políticas. Además, vinculó el pasado con la actualidad y destacó la importancia de sostener la memoria para entender los procesos que atraviesa el país.

🎙️ Entrevista a Guido Carlotto en Plaza Brandsen En el marco de los 50 años del golpe, compartimos el reportaje completo realizado durante la vigilia en Plaza Brandsen. 📍 Plaza Brandsen | 24 de marzo de 2026

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PALABRAS DE GUIDO CARLOTTO



Noticia en desarrollo.









Bajo el lema «50 años: Memoria es Democracia», la Comuna organizó una serie de talleres, muestras y vigilias culturales para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y fortalecer la identidad colectiva.

A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, la Municipalidad presentó una exhaustiva grilla de actividades que invitan a la comunidad a la reflexión.

«Nos encontramos para recordar, reflexionar y mantener viva la memoria colectiva», señalaron, destacando que el eje central de este año es la participación de las juventudes y la expresión artística como herramientas de resistencia.

CRONOGRAMA

Miércoles 18/03: En el Museo y Archivo Histórico se inaugurará en la Sala de Cultura la muestra «Memoria en Papel» , una recopilación de diarios de la época que permite analizar el discurso mediático durante la dictadura. Y allí mismo, a las 18.30, comenzará el Taller de Fotografía y Corto «Memoria en Imágenes» , dictado por Florencia Petrosino y Nicolás Aboaf.

En el Museo y Archivo Histórico se inaugurará en la Sala de Cultura la muestra , una recopilación de diarios de la época que permite analizar el discurso mediático durante la dictadura. Y allí mismo, a las 18.30, comenzará el , dictado por Florencia Petrosino y Nicolás Aboaf. Viernes 20/03: La jornada estará marcada por la acción social. A las 14 en el Museo y Archivo Histórico se realizará un encuentro de Participación de Jóvenes , mientras que a las 18, en la Sala de Cultura, Marcelo Etchepar coordinará el taller «Florecerán Pañuelos» , donde se intervendrán los icónicos pañuelos blancos con bordados y pinturas.

La jornada estará marcada por la acción social. A las 14 en el Museo y Archivo Histórico se realizará un encuentro de , mientras que a las 18, en la Sala de Cultura, Marcelo Etchepar coordinará el taller , donde se intervendrán los icónicos pañuelos blancos con bordados y pinturas. Sábado 21/03: La actividad se traslada a Jeppener. En el Predio La Tranquera, desde las 9, se realizará el Mural por la Memoria , una intervención con pañuelos de cerámica creados por las juventudes de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se traslada a Jeppener. En el Predio La Tranquera, desde las 9, se realizará el , una intervención con pañuelos de cerámica creados por las juventudes de la Provincia de Buenos Aires. Lunes 23/03: En la víspera del Día Nacional de la Memoria, se llevará a cabo la Vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Plaza Brandsen desde las 20. Habrá un encuentro con músicos y artistas locales con una colocación de pañuelos.

EDUCACIÓN Y CINE

El cierre de la semana de conmemoración incluirá una jornada de Literatura Infantil y Juvenil el miércoles 25 a las 19, a cargo de Roberto Moscoloni, y una Jornada de Cine y Reflexión el viernes 27, con proyecciones a las 10, a las 14 y a las 18 hs; ambas actividades se realizarán en el Museo y Archivo Histórico.

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