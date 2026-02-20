El sábado 21 de febrero, la localidad de Jeppener será escenario de una nueva colecta de sangre, una iniciativa solidaria que vuelve a convocar a la comunidad en un año especial: los 110 años de Casa Rojo.
La jornada es impulsada por el Centro Cultural Casa Rojo, junto a la Filial Brandsen es de Boca, el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Brandsen.
📅 Fecha: Sábado 21 de febrero
📍 Lugar: Centro Cultural Casa Rojo
📌 Dirección: Andrés Jones y Margarita Rojo – Jeppener
🕘 Horario: de 9 a 13 horas
Desde la organización recordaron que no es necesario asistir en ayunas y que los requisitos para donar se encuentran detallados en el flyer oficial de la convocatoria.
Desde InfoBrandsen invitamos a vecinos y vecinas a sumarse a esta acción solidaria: donar sangre es donar vida y cada aporte puede marcar una diferencia enorme para quienes más lo necesitan.
