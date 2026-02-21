Este domingo a partir de las 17:00 la comunidad está invitada a este evento que contará con la presencia de comparsas, murgas y artistas que desarrollarán espectáculos del bailantazo tropical.

La jornada se desarrollará en el Camino de Circunvalación de la Laguna, donde los asistentes podrán disfrutar de un Patio de comidas, un paseo de artesanos y distintos juegos para los más chicos. Además, cabe destacar que tendrá entrada libre y gratuita.

Por último, los artistas invitados serán:

Los Catu.

Los Rinconeros.

El Bery Jake Mate.

Brian Paz.

Comparsa Villanueva.

Comparsa Resistencia de General Belgrano.

Comparsa Los Iracundos.

