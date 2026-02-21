La edición N° 3075 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. Conocé cuáles son los temas de tapa.

La fiesta de todos

Tres noches carnavaleras que encontraron su momento culminante el lunes, cuando la gente le puso marco multitudinario a la despedida de Momo, un rey puntual y divertido que siempre invita al espíritu a dejar de hacer lo de siempre para poder reencontrarnos, todos, en un escenario que invita al juego y la diversión. Fueron tres noches para disfrutar en medio de una ciudad alegremente desbordada.

Los incesantes incendios de campos obligaron a los bomberos a multiplicar su sacrificada entrega

En enero del 2026 hubo 101 servicios en total, 43 de ellos fueron incendios forestales. En los primeros 18 días de febrero se realizaron 65 servicios, 33 de ellos incendios forestales. Son números que no expresan la real magnitud de un trabajo abnegado de Bomberos Voluntarios, sin otra recompensa que la del deber cumplido. La respuesta inmediata que brinda la valorada dotación ante estos incidentes, ha terminado por naturalizar una faena sacrificada, imprevisible, atada al devenir de las puras urgencias. La ciudad debe tener siempre presente el trabajo solidario y abnegado que desarrollan ellos, un ejército de voluntarios dedicados a una tarea que propone riesgos y tiempo incalculables, que los obliga a estar siempre disponibles, a tener que hacer a un lado todo lo demás cuando el humo y el fuego los convoca. La sirena suena, el fuego no espera y allí van ellos a pelear contra ese enemigo puntual que siempre trae malas noticias.

Magui se trajo la copa

Otro logro para la joven deportista

Las Yaguaretés, el equipo de rugby nacional, se quedaron con el trofeo disputado en Nairobi, Kenia, el fin de semana en la primera etapa del SVNS2 y Magalí Gervasio, ex Atlético y Progreso, fue parte del plantel. ¡Felicitaciones!

Las Indias definen la Recopa

Mañana, en Chascomús

Mañana, desde las 15 en el Juan Silverio Oroz de Chascomús, el equipo femenino de El Indio, campeón del Clausura de la Liga Chascomunense, juega por la Recopa con las ganadoras del Apertura, Pilas. Las campeonas de Isabel Montenegro llegan con un buen trabajo previo y todas las ganas de seguir siendo las mejores de la Liga.

La Tranquera de Jeppener se abrirá esta noche para seguir con el carnaval

Baja el telón del breve reinado de un monarca del disfraz y la alegría. El corso, con sus parodias, sus ritmos, sus atuendos, sus danzas y ritmos se dará cita esta noche en Jeppener para empezar a despedir una celebración que culminará la próxima semana en Las Golondrinas y Gómez.

