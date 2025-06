Eugenia Etcheverry, la camionera de Brandsen que cambió radicalmente de vida y encontró su verdadera pasión en la ruta

El jueves en Infobrandsen Desconectados charlamos con Eugenia Etcheverry, vecina de Brandsen, que un día decidió dar un volantazo —literal y simbólico— en su vida: dejó atrás el mundo de la estética y la salud, y se convirtió en camionera de carga pesada, recorriendo rutas de todo el país transportando áridos como arena y piedra.

“Yo sé hacer muchas cosas, pero hoy estoy acá porque quiero y porque disfruto muchísimo esto.”

Eugenia siempre fue curiosa y multifacética. Pasó por distintas experiencias laborales —peluquería, estética, incluso trabajó en el hospital—, pero algo latente la llamaba desde hacía tiempo: los camiones. Su oportunidad llegó de la mano de Antonio Cejas, amigo de la familia, que la ayudó a dar los primeros pasos detrás del volante de un camión.

Hoy, su base de trabajo está en Ensenada, desde donde sale cada domingo para iniciar su semana arriba del camión. Pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa, durmiendo y comiendo en la cabina, y muchas veces regresando recién los sábados.

“Me encanta. Llega un punto en que siento más mío al camión que a mi casa. Extraño, sí… pero llega el domingo o el lunes y yo quiero salir de viaje.”

Actualmente transporta materiales como piedra y arena con una batea, y realiza viajes frecuentes a ciudades como Olavarría, Campana o Mar del Plata. También hay planes de ampliación hacia destinos más lejanos como Neuquén o La Pampa.

“Trabajo mucho con canteras y areneras. Vos vas, pesás, te cargan con una pala mecánica gigante, te liberan la carga y salís. Es un trabajo muy dinámico.”

Durante la charla, también reflexionó sobre su experiencia en un ámbito que aún es dominado por varones, aunque eso está cambiando. Con orgullo, compartió que ya hay una red de mujeres camioneras que se va fortaleciendo:

“Mi mejor amiga también es camionera. Nos vamos cruzando en la ruta y cada vez somos más. A veces hay más competencia entre mujeres que con los hombres, pero en general tratamos de ser compañeras.”

Encontrar pasión en un camino no tradicional no es fácil. Eugenia no solo se animó al cambio, sino que lo hizo con determinación, derribando prejuicios y ganándose su lugar con trabajo, constancia y vocación.

“Muchas veces uno duda del trabajo que hace. Yo me arriesgué, cambié de rubro totalmente… y hoy soy feliz.”

Una historia inspiradora, de esas que demuestran que los sueños pueden cambiar de forma y tamaño, pero siguen estando ahí, esperando que alguien se anime a tomarlos con ambas manos… o con ambas ruedas.

