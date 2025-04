Hace 20 años se publicó el primer video que tuvo una duración de tan sólo 18 segundos, y fue una prueba de funcionamiento. Con el paso del tiempo, logró posicionarse como una de las plataformas más grandes y populares a nivel mundial.

En febrero de 2005 se registró el dominio de YouTube. Aunque la plataforma no se lanzó oficialmente hasta diciembre, ya en abril se había publicado su primer video, en el marco de una versión beta aún privada. Ese primer contenido, titulado “Me at the zoo”, mostraba a uno de los cofundadores, Jawed Karim, frente a unos elefantes en un zoológico de San Diego.

En 2006, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares, y desde ese momento, el crecimiento fue exponencial. Hoy en día, el sitio está valorado en unos 400.000 millones de dólares, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y cuenta con una comunidad de más de 2.500 millones de usuarios activos mensuales.

Con el tiempo, YouTube no solo se consolidó como un espacio central para el entretenimiento y la difusión de tendencias, sino que también evolucionó hacia nuevos formatos. Uno de los más destacados es el audio: en la actualidad, muchas personas utilizan la plataforma para escuchar programas, convirtiéndola en uno de los servicios más usados para acceder a podcasts, especialmente en países como Estados Unidos.

Esta transformación también implicó una expansión en las formas de consumo. De ser una plataforma pensada para computadoras, YouTube pasó a estar presente en celulares y, cada vez más, en televisores conectados. De hecho, se calcula que diariamente se reproducen más de mil millones de horas de contenido en este tipo de dispositivos, una cifra que ha crecido más del 130 % en apenas tres años. En España, el 69 % de los usuarios accede a YouTube desde su televisor, según datos compartidos por la directora de la plataforma para España, Italia y Portugal.

Otro de los pilares del desarrollo reciente de YouTube es la Inteligencia Artificial. Herramientas como el doblaje automático, los subtítulos generados en tiempo real, las recomendaciones personalizadas o los sistemas para detectar contenido nocivo están impulsando una experiencia más accesible, segura y conectada que promete mejorar y afinarse con el paso del tiempo.

FUENTE: LN+

