En la jornada del domingo, Gómez se colmó de público para disfrutar de una jornada que contó con muchísimos atractivos, siendo un éxito que trascendió en medios nacionales.

La localidad de Gómez tuvo su esperada segunda edición de la Fiesta del Pastelito, la cual contrastó con la del año pasado, la cual había dejado con una sensación agridulce entre los asistentes. Esta vez, con un clima espectacular, desde temprano en el pueblo comenzaron a llegar vecinos de diferentes localidades para disfrutar de los pasteles y por supuesto de las demás atracciones programadas para la fecha, entre ellas la exposición de autos clásicos y los espectáculos musicales.

Para los brandseños, hubo servicios de colectivos para poder ir y retornar a sus casas, por lo que no hubo excusas para no asistir a este gran evento que desbordó las expectativas de la organización; las 1200 docenas de pastelitos no fueron suficientes para los ávidos degustadores que aprovecharon la ocasión para sentarse en el predio de la Estación y disfrutar el día, mate mediante.

El evento tuvo mucha difusíón en los días previos, e incluso tuvo trascendencia a nivel nacional ya que medios como C5N estuvieron en el lugar y hablaron con algunos de los presentes. Otro hecho significativo para la localidad fue la instauración del cartel turístico en la entrada del pueblo, algo que sin lugar a dudas potenciará las visitas a Gómez.

Todo listo para la segunda edición de la Fiesta del Pastelito en Gómez

El Director de Turismo local, Mario Basualdo, reveló los detalles de la segunda edición de esta festividad. Un evento que promete deleitar con sabores regionales y música en vivo, todo ello de entrada libre y gratuita.

Gómez se prepara para vivir nuevamente una jornada de sabor, música y tradición con la segunda edición de la tan esperada Fiesta del Pastelito. En la previa de este gran evento, Código Baires dialogó con Mario Basualdo, Director de Turismo de Brandsen, quien brindó detalles exclusivos sobre lo que se viene este próximo 19 de mayo.

«Este año, el Municipio ha tomado aún más la posta en torno a lo que es la fiesta, colaborando y solucionando algunos inconvenientes que surgieron en la primera edición. Desde hace tiempo venimos trabajando arduamente para asegurar que esta celebración sea un éxito», contó Mario Basualdo, con entusiasmo palpable en sus palabras.

La jornada promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la buena gastronomía, con una amplia variedad de pastelitos provenientes de diferentes localidades. «Tendremos una cierta cantidad de pasteleras de La Plata, de Lanús, de Almirante Brown, de Gómez, de Brandsen, y de muchísimos lugares más. Hasta el momento, tenemos para presentarles a los asistentes, para que compren, degusten y se lleven de recuerdos, estamos en las 1200 docenas de pasteles», señaló Basualdo, revelando la magnitud de la oferta gastronómica que aguarda a los visitantes.

Pero la fiesta no se limita solo a los pastelitos. Basualdo recomendó disfrutar de la variedad gastronómica ofrecida por los aproximadamente 60 a 70 puestos que ofrecerán desde carne asada, empanadas salteñas, tucumanas, hasta bondiola y comidas al disco. «Además, habrá 5 foodtrucks de cerveza artesanal y el puesto del orgullo local, con un productor de vino local que es Hocico Negro», añadió, asegurando que habrá opciones para todos los paladares.

Una de las señas distintivas de las fiestas organizadas por el Municipio de Brandsen es que son de entrada libre y gratuita. «Somos uno de los pocos municipios que no cobra entrada para sus espectáculos, como tampoco cobramos entrada a los corsos o eventos de similitud», destacó Basualdo, enfatizando el compromiso de la municipalidad con el acceso igualitario a la cultura y el entretenimiento.

La música y el entretenimiento no faltarán en esta celebración. Desde una clase abierta de Zumba hasta la presentación de grupos de música tropical como Alejandro Gómez y su grupo Almendra, y La Descocada, el programa está diseñado para que todos puedan disfrutar y divertirse. «La idea es mezclar lo tradicional con el divertimento para la gente», explica Basualdo, subrayando la diversidad de propuestas que ofrece el evento.

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer los cerca de 40 a 50 puestos de artesanos y micro emprendedores, donde encontrarán desde titiriteros hasta plateros, y una variedad de productos artesanales.

