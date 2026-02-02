Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – Febrero 2026

El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza y La Torre) nos brinda la siguiente información actualizada.

TURNOS DE FEBRERO 2026

CÍRCULO FARMACEÚTICO BRANDSEN

La venta de medicamentos fuera del ámbito de la Farmacia es ilegal. Por su seguridad siempre consulte a su médico y luego diríjase a su Farmacéutico de confianza.

María Esperanza: Saenz Peña esq. Segade – 02223 443891
Kroeger: Ituzaingó Nº 1153 – 02223 443239
Guzmán: Ituzaingó Nº 882 – 02223 442497
Del Río: Ruta 215 Nº 152 – 2223.461772
Xamín: Rivadavia Nº 552 – 02223 445221
Desmoures: Mitre Nº 309 – 02223 442567 / Cel: 2223.432819 
La Torre: Bellocq N°153 – 2223.462080

