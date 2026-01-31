En el marco del plan de pavimentación urbana anunciado, el Municipio de Brandsen informó que concluyó la obra de asfaltado en las calles La Dolly y Venado Tuerto, ambas ubicadas en el barrio La Dolly.

Los trabajos realizados mejoran la conectividad en el sector, permitiendo cerrar circuitos de tránsito y optimizar la circulación vehicular.

Desde el Municipio se continúa trabajando en nuevas etapas del plan acordado, con intervenciones progresivas en distintos puntos del distrito.

