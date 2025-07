El próximo domingo 24 de agosto, la finalista de La Voz Argentina 2022, estará en la Ciudad en el marco de la jornada “Sumate por una alegría”.

El domingo 24 de agosto, la música y la solidaridad confluirán en la Sala de Cultura local. La cantante Ángela Navarro, reconocida por su paso como finalista en La Voz Argentina 2022, será la figura central del evento “Sumate por una alegría”, la propuesta solidaria impulsada por el vecino Martín Quiroga con motivo del Día de la Niñez.

En diálogo con IB Desconectados, Ángela se mostró entusiasmada con la propuesta en lo que será la primera presentación en nuestra Ciudad. «Va a estar espectacular. Vamos a llevar algunas canciones clásicas donde la gente pueda bailar, donde la gente pueda cantarlas. Es un día para divertirnos y también para ayudar, que es la base de este evento«, anticipó.

Ángela tiene un vínculo con lo comunitario viene desde su niñez. Comenzó a cantar a los 8 años en el comedor Nuestra Señora del Valle, un lugar al que aún hoy considera su casa. «Es como mi segunda casa. Hoy sigue siendo un lugar seguro donde, además de ir a comer unos buenos platos, me reencuentro con gente que es mi familia», contó. Y agregó: “No lo tomo como ir a dar una mano, simplemente me nace porque realmente me gusta”.

SU LLEGADA A LOS ESCENARIOS

La historia de Ángela con la música es de perseverancia: “Hice casting muchas veces, creo que fue en 2018 y en 2020, pero recién quedé en el 2022. Tuve la bendición de quedar y después todo se fue dando gracias a los coaches que me fueron aconsejando y que me eligieron buenos temas”, relató sobre su recorrido en La Voz Argentina, donde integró el equipo de Lali Espósito.

Ángela destacó no solo el valor artístico del programa, sino también el humano. “La Voz tiene personas muy talentosas y consagradas, pero también muy humanas. Nos aconsejan desde un lugar emocional, no solo técnico, y eso vale muchísimo”.

Sobre su performance favorita en el certamen, no dudó en elegir la audición a ciegas: “Canté ‘Cuando nadie me ve’, de Alejandro Sanz. Es uno de mis artistas favoritos y cantar sus temas es muy complejo, pero son canciones que me llegan mucho. A pesar de los nervios, me sentí súper plena”.

Confesó además lo que viven muchos participantes al subirse al escenario: “Es como entrar en un portal. No sabés ni lo que decís ni lo que hiciste. Es rarísimo, pero todos lo vivimos. Se te mezcla todo: emociones, adrenalina, nervios. Es un aprendizaje muy fuerte para cualquier artista”.

UNA CARRERA QUE NO PARA

Actualmente, Ángela forma parte de Lado V, un programa de análisis y backstage de La Voz Argentina, que se emite por Telefé. Allí comparte panel con la China Ansa, Stefano Marocco y Salustiano.

“Disfruto mucho hacerlo. La China es una persona hermosa y nos hizo sentir cómodos desde el primer día. Telefé ya es como mi casa: conozco a todos, desde los productores hasta el personal de limpieza. Eso hace todo más ameno”, contó con cariño.

Sin embargo, la música en vivo sigue siendo su verdadero lugar. “Mi lugar es el escenario. Todo lo que esté vinculado a la música, ya sea shows, programas o eventos solidarios como el de Brandsen, ahí voy a estar. Porque no lo vivo como un trabajo, sino como algo que me apasiona”, aseguró.

La propuesta solidaria del 24 de agosto, organizada por Martín Quiroga, busca reunir juguetes para niñas y niños de la comunidad. El evento contará con música, sorpresas, y la presentación estelar de Ángela Navarro. Las entradas ya están disponibles y se pueden conseguir a cambio de un juguete.

