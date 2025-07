Martín Coggi: “No hay nada más lindo que hacer reír a tu viejo”

Del boxeo al escenario, el exboxeador se refirió a la obra “Los Sospechosos del Piso 10” y cómo sorprendió a “Látigo” con su rol en una comedia.

Martín Coggi será uno de los protagonistas de Los Sospechosos del Piso 10, la comedia que se presentará el próximo martes 8 de julio desde las 20.30 en la Sala de Cultura Municipal con la actuación de Matías Alé, Adriana Brodsky, Fabián Gianola, Martina Vignolo, Lorena Paola, y Maxi Frutos.

En la conferencia de prensa el actor se mostró entusiasmado con su presente, habló de cómo se fue gestando su incursión en el mundo del espectáculo y reflexionó sobre lo que le despierta esta nueva etapa. “Si fuera por mí, seguiría boxeando para siempre”, confesó, aunque también aseguró haber encontrado algo que lo llena profundamente.

“Muchos no lo saben, pero cuando terminé el secundario empecé a estudiar en el CIC, el Centro de Investigación Cinematográfica. Siempre me gustó este mundo”, reveló Martín, dejando en claro que su vínculo con la actuación no es improvisado. Incluso cursó el bachillerato con orientación en arte, diseño y comunicación.

Su primera experiencia teatral se dio en Mar del Plata, durante la última temporada de verano. “Fue un sueño cumplido. Hacer temporada en ‘La Feliz’ es algo que cualquier artista anhela. Me sentí muy cómodo, tanto arriba del escenario como abajo. Se armó un grupo hermoso con mis compañeros. Íbamos de lunes a lunes y si no había buena onda entre nosotros, hubiese sido un calvario”, contó.

Esa oportunidad llegó de forma inesperada, gracias a una charla casual con el actor y productor Matías Alé: “Le dije en una cena que me encantaría participar en alguna obra. A los 15 días me llamó con un personaje. Imaginate lo que significó eso para mí. Fue su primera producción y confió en mí”, relató emocionado.

ADRENALINA

Cuando se le preguntó si sentía más nervios en un combate o en una función, Coggi no dudó: “La primera vez que actuamos fue en diciembre. Era una función para amigos, unas 20 personas. Te juro que estaba con un cagazo tremendo”. Y agregó: “Después vinieron las funciones en Mar del Plata y también sentía esa cosita en el pecho. Yo digo que si no sentís eso, estás en un lugar que no te corresponde”.

Y aseguró que se siente pleno. “Estoy encontrando algo que me llena. Cuando me retiré del boxeo en enero de 2016, al lunes siguiente ya estaba grabando ‘Los Protectores’ con Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra. A veces siento que estoy tocado por la varita. Pasé del llanto por el retiro a una ficción de primer nivel en tres días”.

Consultado sobre cómo vive su entorno esta nueva faceta, fue contundente: “Mi viejo se cagó de risa viéndome actuar. Y no hay cosa más linda que hacer reír a tu viejo. Eso es impagable”, dijo con una sonrisa. También se refirió al resto de su familia: “Están todos contentos. Me apoyan un montón”.

Entre los planes futuros, no descarta unir sus dos pasiones: el boxeo y la actuación. “Hace poco comenté que me gustaría hacer una biopic sobre la vida de mi viejo. Incluso me encantaría interpretarlo yo. Pero me tengo que apurar para no ponerme más viejo todavía”, bromeó.

“MARTÍN ES UN PROFESIONAL Y UNA GRAN PERSONA”

Durante la conferencia, Matías Alé no escatimó elogios hacia su compañero de elenco: “Yo no seguí toda su carrera como boxeador, pero vi un video de una piña que tiró y con eso me alcanzó. Hoy lo veo arriba del escenario y les aseguro que se van a sorprender. Está muy bien. Lo que hace no lo hace cualquiera”, afirmó.

Y agregó: “Tiene carisma, es buena gente y eso el público lo nota. Martín es un profesional y una gran persona; eso no se aprende, se transmite. Tiene una energía muy noble y una enorme voluntad”. A su vez, el resto del elenco presente (Gianola, Brodsky y Vignolo), respaldaron los dichos de Alé, alabándolo tanto desde lo artístico como lo humano.

Sobre la llegada de Los Sospechosos del Piso 10 a la Ciudad, Martín confesó que empujó un poco para que la fecha se concrete: “Cuando terminó la temporada en Mar del Plata y se armó la gira, yo cada tanto metía una fichita. Les decía: ‘Chicos, el domingo queda libre, ¿metemos Brandsen?’ Y acá estamos…”

Las entradas ya están a la venta en la Sala de Cultura Municipal -Av. Sáenz Peña N°676-, de lunes a viernes de 8 a 13. Desopilante e intrigante, «Los sospechosos del Piso 10», promete hacerte reír desde que te sentás hasta el sorpresivo final.

