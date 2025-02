Tras la proliferación de casos de asaltos e inseguridad en la ciudad, hoy se reunieron vecinos en la plaza principal frente a la Comisaría, para reclamar de manera pacífica que las autoridades aseguren la seguridad de los ciudadanos y no quedar a la deriva luego de una seguidilla de robos violentos a varias personas.

RECLAMOS CIUDADANOS Y DIÁLOGO CON EL COMISARIO

En medio del grito de «Seguridad», se hizo presente el comisario Leonardo Ismael Rojas, quien se presentó y le preguntó a los presentes cuál era el reclamo. Como respuesta se escucharon voces de desaprobación y asombro. Varios vecinos hicieron alusión a los permanentes robos y la inseguridad en los distintos barrios, y algunos de ellos incluso mencionaron experiencias propias.

«Todos estamos acá por un mismo problema, que es la inseguridad que antes no estaba», mencionó uno de los presentes, y luego le preguntó al comisario: ¿Ustedes se dan cuenta que hay un hecho creciente de inseguridad o para ustedes es normal?». Este último respondió que muchas veces los robos y hechos de inseguridad no se ven reflejados en denuncias, que son la herramienta principal para el accionar policial. Frente a esto, varios vecinos se sumaron, dijeron que no obtienen respuestas por parte de la Policía cuando denuncian, y uno de ellos destacó que, como ciudadanos, deberíamos no tener miedo y denunciar.

Rojas aceptó que en comparación a un mes atrás, estamos peor en cuanto a la inseguridad y que, en respuesta a esto, el Foro de Seguridad hizo una gestión para que se traiga más personal y más patrulleros: «Ahora estamos reforzando la seguridad con personal que no es de acá». Un vecino que formó parte del reclamo preguntó acerca de la cantidad de efectivos que hay en la ciudad en actividad, a lo cual el uniformado le respondió que eran 132, pero que debían cubrir el área de Brandsen y que ésta era muy amplia, ya que incluye Oliden, Altamirano, Golondrinas, Ruta 2, y más, pero que igualmente alcanzan. En oposición a lo planteado minutos antes, el comisario admitió que faltaba tanto personal como patrulleros, y que ese tema había sido gestionado y que iban a ser proporcionados.

Entre los reclamos de los vecinos también se cuestionó la no presencia del Intendente ni otros delegados de seguridad. Se planteó que tanto el comisario como los policías que lo acompañaron debían tener al su lado al jefe municipal recibiendo las quejas de los ciudadanos, y que no deberían estar solos allí.

LA OPINIÓN DE ALGUNOS VECINOS PRESENTES EN LA MARCHA

Infobrandsen dialogó con algunos vecinos para saber qué pensaban y cuál era su posición respecto al tema. Una de las presentes comentó que los vecinos podrían unirse y hacer una especie de foros barriales que funcionen en diálogo con el Foro de Seguridad de la ciudad. Además, agregó que el Foro de Seguridad de Brandsen debería invitar a que los ciudadanos propongan nuevas ideas.

Por otro lado, otra de las personas a las cuáles le consultamos respondió que hace falta un mayor compromiso por parte de las autoridades pero también por parte de los ciudadanos ya que consideraba que en la marcha no eran tantos los vecinos que se habían sumado. Otro vecino se acercó y comentó que para él «el problema es de arriba para abajo, no de abajo para arriba», haciendo referencia a los niveles de las autoridades.

Por último, una vecina quiso compartir su inquietud respecto a la articulación y comunicación de las distintas áreas de seguridad de Brandsen: «El otro día una persona fue a pedir ayuda a la (policía) Caminera y le dijeron que vaya a la comisaría».

ENTREVISTA AL COMISARIO MAYOR ROJAS

Al finalizar el reclamo vecinal, Infobrandsen se acercó al Comisario L. Ismael Rojas para saber cuál era su situación actual, tanto laboral como su visión respecto a la creciente inseguridad en la ciudad.

Respecto a cuáles creía que eran los puntos débiles de la Policía y la seguridad de Brandsen, él comentó que el primer paso era tener un diálogo con los vecinos para que cuenten los problemas reales de inseguridad para «brindarles seguridad como deben», y agregó: «No obstante nosotros tenemos que apretar las clavijas en base a lo que escuché; que no les toman las denuncias, que demoran…». Contó que por lo que escuchó de los vecinos, ellos tampoco denuncian, y explicó que sin las denuncias no puede formar estadísticas.

Rojas dijo que cuando las personas no reciben ayuda de la Policía o no les envían patrulleros cuando llaman, deben pedir hablar con el jefe de la Comisaría: «Somos respondsables nosotros, vamos a tratar de mejorar y que no pase la queja». Además dijo: «Los malos tratos no tienen por qué pasar, la lentitud no tiene por qué pasar».

En cuanto a los operativos cerrojo explicó: «Los operativos cerrojo se hacen, se implementan en concreto cuando tenemos un hecho ilícito en Brandsen». Por otro lado dijo que los controles se realizan de domingo a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero que no se realizan las 24hs porque los móviles también tienen que recorrer, además de que los operativos fijos muchas veces son esquivados ya que ya se saben los horarios y lugares en los que se ubican.

Preguntamos acerca de la falta de personal y nos dijo que tienen personal y móviles suficientes. Explicó que hay dos móviles más para circular que actualmente están en reparación, sumados a los que el ministerio va a enviar. Insistimos comentándole que en cierto momento mencionó que debería tener alrededor de 200 efectivos, pero respondió que eso era imposible en cualquier lugar, no sólo en nuestra ciudad.

Retomando la duda de una de las vecinas respecto a la comunicación entre las diferentes áreas de seguridad de Brandsen, le preguntamos si existe tal comunicación entre áreas y Rojas respondió: «Sí, estamos comunicados con la Policía Rural y la Policía Caminera que es la policía vial, pero dependen de otra superintendencia». Además contó que él tiene contacto con los subcomisarios, y sumó que es la primera vez que se entera que los ciudadanos van allá y no saben.

«Tengo la policía justa, no es que me sobra», explicó Rojas y agregó que se refuerzan entre la Policía Rural y la Policía Vial. Para cerrar esa respuesta, el Comisario Mayor dijo que en la semana se comunicará con la Policía Vial para ver cómo mejorar y saber cómo hacerlo.

Respecto al combustible y los insumos para trabajar respondió que no se puede quejar, que se carga nafta todos los días y nunca hay faltante en los vehículos para poder completar las rondas de control.

El gran inconveniente por el cual ingresan o se escapan los delincuentes, admitió que es la gran cantidad de accesos que tiene nuestra ciudad: «Yo no sé si esta gente vino por Monte o por la 29, no sé por dónde entraron o por dónde vinieron».

Como respuesta a la consulta sobre su perspectiva acerca de las reuniones del Intendente municipal para tratar el tema de la seguridad dijo que lo ve como algo muy positivo porque el techo de ellos es el Ministerio de Seguridad. Ellos hacen los reclamos por las estadísticas y la necesidad de la gente, y la política lo que hace es fomentar eso usándolo de otra manera. «Nos van a mandar más personal y medios», recalcó Rojas para resaltar el resultado de las reuniones.

Por Rocío García Beconi

